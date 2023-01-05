白家綺+陳維齡怒問小甜甜「怎有人要告自己先生？」律師也反擊了

▲小甜甜被家暴，白家綺要她忍下來。（圖／翻攝自臉書／小甜甜 張可昀）



網搜小組／劉維榛報導

各界頻頻宣導「家暴零容忍」，豈料摯友卻要受害婦女忍下來？小甜甜今（5）日證實遭老公（宋先生）跨坐暴打，長達5000字長文中，也揭露宋逸民與白家綺夫妻的冷血一面。小甜甜稱，2對夫妻反質疑「怎麼會有人要告自己的先生啊？」陳維齡更跳針喊「才打一次」。對此，網紅律師李怡貞也聲援力挺小甜甜。

近5000字血淚聲明文中，小甜甜爆料，宋逸民與白家綺2對夫妻要求她對宋先生撤訴，還一直憤怒質問「怎麼會有人要告自己的先生啊？」陳維齡還噴一句，「你要告宋先生有問過米苔目嗎？有經過她同意嗎？縱使宋先生打你，你也應該尊重她才對。」一席話讓小甜甜傻眼反問，女兒才1歲多是能決定什麼？而且女兒也差點成為受害者，「妳的想法是不是真的太奇怪啊？」

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小甜甜繼續又問，「怎麼會有先生要打自己的妻子啊？」殊不知白家綺與陳維齡異口同聲回應，「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」

小甜甜也還原當下對談，「陳維齡三次都重複說著：他才打你一次、才一次、才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次，我就不反對妳提告！」

事實上，各界頻頻宣導「家暴零容忍」，無論如何動手就是不對，沒想到閨蜜卻要受害者繼續隱忍。對此，身為律師的李怡貞也忍不住在臉書怒轟，「當你／妳遇到家暴，周圍的人叫你／妳不要報警報案，才打一次，才打一巴掌，才揍一拳...請你／妳務必集中精神，腹部收縮握緊拳頭，猛然揍他／她重重一拳。」

李怡貞接著說，「然後再問他／她一次同樣的問題，相信你會得到不一樣的答案。相信我會有用的，只是你／妳也會被告。」但話鋒一轉，李怡貞也強調這是錯誤示範，「這是亂教的！」呼籲受暴婦女應尋求管道自救。

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