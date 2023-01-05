本土疫情月底達高峰！王必勝點名「2大防疫物資」春節前備妥

▲指揮中心提醒預先備妥適量防疫物資。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土、境外移入疫情雙燒，指揮中心估計1月底、2月初達到高峰，再過2周就是農曆春節，指揮中心指揮官王必勝今（5）日提醒，民眾應備妥2大防疫物資，包含口罩、家用快篩試劑，避免屆時連假找不到地方購買。

今日國內新增31078例本土個案，連續兩天衝破3萬大關；境外移入也暴增436例，確診個案中新增45例死亡。王必勝表示，春節連假將於1月20日開始，因為過年期間可能藥局休息，建議未來兩周期間建議預先備妥適量防疫物資，包含口罩、家用快篩。

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1、口罩：可至藥局、超商/市、藥粧等通路購買。

2、家用快篩試劑：民衆可持健保卡至快篩實名制藥局通路購買，每輪每人可分多次購買至多可購買6份30劑，每份共500元。另符合免費領取快篩試劑的民衆，可持符合資格的健保卡至藥局領取。

指揮中心補充，自2022/12/1起實施第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑，於2023/1/1後尚未免費領取者，仍可領取；另已於2023/01/01起實施第九輪家用抗原快篩試劑實名制。

王必勝也提到，最近次世代疫苗打氣稍微好，希望鼓勵大家春節前完成疫苗接種，過年期間出遊返鄉、出國，增加保護力，讓年更平安健康。