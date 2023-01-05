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生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

▲林務局花蓮林管處開發小花蔓澤蘭產品。（圖／林務局提供）

▲林務局花蓮林區管理處開發小花蔓澤蘭產品。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

有「綠色殺手」之稱、名列百大入侵種的小花蔓澤蘭，原產於南美，為強勢入侵的外來種植物，因生長極為迅速，易對局部地區造成生態危害，一直被林務局視為頭痛的外來種。花蓮林區管理處經過2年研發，成功把這款生態殺手變成洗衣精、洗髮精等清潔用品，還可當成年節賀禮。

林務局今舉行小花蔓澤蘭新品發表記者會，林務局長林華慶表示，各林區管理處為防治小花蔓澤蘭，除了獎勵拔除外，也持續發想植株可如何利用，以往民眾拔除送至各林管處的小花蔓澤蘭殘株，多於集中後放入塑膠袋腐爛或曬乾後燒毀，花蓮林管處經過兩年研發，成功開發小花蔓澤蘭商品。

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▲林務局花蓮林管處開發小花蔓澤蘭產品。（圖／林務局提供）

▲有「綠色殺手」之稱、名列百大入侵種的小花蔓澤蘭，為強勢入侵的外來種植物。（圖／林務局提供）

花蓮林區管理處指出，林管處與地方新創品牌「木酢達人」合作研發，結合小花蔓澤蘭精餾醋液及多種天然植物精油，製成7種生活清潔與保養用品，包括居家清潔類的洗衣精、洗碗精、除臭酚多精，洗沐類的洗髮精、沐浴乳，和防護類的護手霜、防蚊液，經檢驗不但抗菌效果優異，且不傷肌膚，更帶有草本清爽香氣，希望讓移除後的外來入侵植株物盡其用，促進循環經濟加值效益。

今林管處長黃群策與木酢達人執行長陳偉誠今在發表會上簽署合作備忘錄，未來將持續合作，運用外來入侵種植物為原料，開發各項外來入侵種植物之衍生產品。

花蓮林管處表示，小花蔓澤蘭7項新品今起對外販售，首批試賣各項產品僅上架300組，民眾可至花蓮池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、富里鄉農會販賣部及馥茶堂選購，或透過「木酢達人」網站訂購。

▲林務局花蓮林管處開發小花蔓澤蘭產品。（圖／林務局提供）

▲林務局今舉行小花蔓澤蘭新品發表會。（圖／林務局提供）

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