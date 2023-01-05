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社會 社會焦點 保障人權

北市2022年違規停公車站取締43184件　交警大隊：持續加強拖吊

▲▼北市交通警察將加強取締車輛違規停放公車停靠站。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲北市交通警察將加強取締車輛違規停放在公車停靠站。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

農曆新年將近，外出採購年貨的民眾漸增，路上車流量也相對提升，針對年貨大街、商圈以及大賣場附近的公車班次也將加開，但北市警局為了避免違規停靠路邊的車輛，影響公車乘客上下車安全、公車無法進入站區等問題，即日起將加強取締公車停靠站違規停車。

北市警局交通大隊表示，從2022年整年度，違規停靠公車站牌的車輛，光取締就有4萬3184件，其中前10大違規路段，依序為市民大道1段、北安路、民權東路6段、內湖路1段、金龍路、林森北路、南港路1段、中山北路7段、成功路4段、東湖路等10處。

▲▼北市交通警察將加強取締車輛違規停放公車停靠站。（圖／記者邱中岳翻攝）

交通警察大隊將責由各分局，針對轄區公車停靠站民眾檢舉及經常違規停車熱點列為查察取締重點，並對於嚴重影響交通安全者執行拖吊移置。

依據道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，違反者機車處以9百至1200元罰鍰、汽車一律處以1200元罰鍰。

北市警局強調，駕駛人如貪圖一時方便違停於公車停靠站，除阻礙公車停靠，造成乘客上下車的危險與不便外，如因而衍生交通事故，亦可能需負擔肇事責任，呼籲民眾務必遵守交通規則，不但看緊荷包避免受罰，也確保自身及他人安全及權益。

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