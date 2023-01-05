獨／台中第二例！8歲童染疫併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治

▲心碎！8歲童確診併發腦炎，眼睛上吊、口吐白沫送醫3天不治，校發哀悼函致師生。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

悲傷跨年夜！台中市一名國小三年級男童去年12月25日出現發燒、腹痛、腹瀉症狀，家人發現不對勁，送急診後已呈現眼睛上吊、口吐白沫症況，PCR確診新冠肺炎併發腦膜炎，經過搶救，仍在29日宣告不治，而這也是台中市自疫情爆發以來第二例兒童死亡個案，衛生局也疾呼家長盡速帶兒童接種疫苗，降低染疫後中重症風險。校方心痛之餘，也發文哀悼男童，更提醒師生、家長仍要做好防疫工作。

衛生局證實，去年12月底有一名國小學生因新冠肺炎確診送醫住院救治，並於日前不幸過世，也發布在中央流行疫情指揮中心1月2日新聞稿中，該生死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。

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▲男童無慢性病史，也曾打過疫苗，但染疫併發腦炎經過搶救仍回天乏術。（示意圖／pixabay）



指揮中心表示，這名8歲男童，無慢性病史，曾打過2劑疫苗，去年12月25日出現發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，隔日至急診收住加護病房，檢查新冠PCR陽性確診，懷疑腦炎，收住加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，電腦斷層顯示嚴重腦水腫，經搶救仍於12月29日過世，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科醫師謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」也對這個死亡案例感動憂心，提到因年齡8歲，不是過去急性腦炎常發生在5歲以下的年齡區間；過去無慢性病史，也意即罹患新冠肺炎前是健康的兒童，提醒家長還是要盡量帶孩子接種疫苗，以防重症風險。

教育局表示，事件發生當下，已立即透過學校表示慰問之意，並請學校積極協助家長辦理後續相關事宜及申請學生團體保險，針對該生就讀班級之同學，亦啟動心理輔導措施，同時也加強校園環境清消。校方也發文哀悼男童，對學生離世感到不捨，也感佩男童堅強抵抗病毒、永不言棄的精神。