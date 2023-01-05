　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／台中第二例！8歲童染疫併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治

▲心碎！8歲童確診併發腦炎，眼睛上吊、口吐白沫送醫3天不治…校發哀悼函。（圖／民眾提供）

▲心碎！8歲童確診併發腦炎，眼睛上吊、口吐白沫送醫3天不治，校發哀悼函致師生。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

悲傷跨年夜！台中市一名國小三年級男童去年12月25日出現發燒、腹痛、腹瀉症狀，家人發現不對勁，送急診後已呈現眼睛上吊、口吐白沫症況，PCR確診新冠肺炎併發腦膜炎，經過搶救，仍在29日宣告不治，而這也是台中市自疫情爆發以來第二例兒童死亡個案，衛生局也疾呼家長盡速帶兒童接種疫苗，降低染疫後中重症風險。校方心痛之餘，也發文哀悼男童，更提醒師生、家長仍要做好防疫工作。

衛生局證實，去年12月底有一名國小學生因新冠肺炎確診送醫住院救治，並於日前不幸過世，也發布在中央流行疫情指揮中心1月2日新聞稿中，該生死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲男童無慢性病史，也曾打過疫苗，但染疫併發腦炎經過搶救仍回天乏術。（示意圖／pixabay）

指揮中心表示，這名8歲男童，無慢性病史，曾打過2劑疫苗，去年12月25日出現發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，隔日至急診收住加護病房，檢查新冠PCR陽性確診，懷疑腦炎，收住加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，電腦斷層顯示嚴重腦水腫，經搶救仍於12月29日過世，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科醫師謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」也對這個死亡案例感動憂心，提到因年齡8歲，不是過去急性腦炎常發生在5歲以下的年齡區間；過去無慢性病史，也意即罹患新冠肺炎前是健康的兒童，提醒家長還是要盡量帶孩子接種疫苗，以防重症風險。

教育局表示，事件發生當下，已立即透過學校表示慰問之意，並請學校積極協助家長辦理後續相關事宜及申請學生團體保險，針對該生就讀班級之同學，亦啟動心理輔導措施，同時也加強校園環境清消。校方也發文哀悼男童，對學生離世感到不捨，也感佩男童堅強抵抗病毒、永不言棄的精神。

ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光
LIVE／小甜甜遭尪跨坐暴打「沒打第二次就是道歉」　1群人先

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人　高虹安：檢調已成案　

習近平北京會見小馬可仕　中菲聯合聲明聚焦南海爭議

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

醫材大廠加碼投資台灣　普生斥資近32億元建AI園區新廠

小甜甜5千字家暴真相「10重點一次看懂」　驗傷反遭控說謊…宋先生零悔意

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

全民領錢了！最高拿15000元

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

更多熱門

相關新聞

網咖產子涉掐死嬰　未婚媽遭聲押獲准

網咖產子涉掐死嬰　未婚媽遭聲押獲准

台中市24歲潘姓女子2日晚上10點多在網咖產下男嬰後，涉嫌掐死嬰兒，檢方昨日（4日）複訊後認為她涉嫌重大，向法院聲請羈押，並在今日（5日）凌晨獲准。至於男嬰的死因，檢方將在今日進行解剖確認。

即／網咖產子涉掐死兒　傳播妹遭聲押

即／網咖產子涉掐死兒　傳播妹遭聲押

移工電動車車陣竄出！害騎士重摔

移工電動車車陣竄出！害騎士重摔

台中豪墅一哥「房市恐龍說」　直指：至少盤整10個月

台中豪墅一哥「房市恐龍說」　直指：至少盤整10個月

未婚媽網咖產子伴屍常客：沒聽見哀號聲

未婚媽網咖產子伴屍常客：沒聽見哀號聲

關鍵字：

確診男童台中

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面