普發6千元「能買的15檔股票」！分析師揭名單　網友看了卻選買樂透

▲政府將普發6千元。（圖／記者劉維榛攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布，超徵稅收其中1400億元，會在農曆新年後普發給全民每人6千元。浦惠證券投顧資深分析師王倚隆統計出15檔1張6千元以下的股票，引起網友討論。

王倚隆在臉書粉專「王董的大盤籌碼」分享，5支股價6000元以下的股票，包括華冠（8101）5. 99、三商壽（2867）5.42、泰聚亨-DR（911622）5.09、新建（2516）4.96、千興（2025）5.00、南璋（4712）4. 84、瑞利（1512）4.72、誠創（3536）3.80、泰金寶-DR（9105）3.81、劍湖山（5701）2. 98、越南控-DR（9110）2. 98、昶虹（2443）2.81、明輝-DR（911608）2.38、晨訊科-DR（912000）2.27、同方友友-DR（911868）1.13。

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▲王倚隆列出6千元能買的15檔股票。（圖／翻攝自Facebook／王董的大盤籌碼）



文章曝光後吸引超過5千人按讚，網友看了名單則紛紛留言表示，「滿滿的DR股」、「每支都很可怕」、「我才想說$6000可以買什麼股票，沒想到老王這麼了解我的心」、「先布局下次的DR之亂」，也有人開玩笑說，「還是買彩券吧」、「感覺刮刮卡比較有看頭」。