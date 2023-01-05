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最貴iPhone「實體按鍵全沒了」！　開箱影片曝

記者崔子柔／綜合報導

先前有外媒指出，iPhone 15 Ultra的起售價可能上漲，從1299美元（約台幣39857元）起跳，比目前的旗艦機iPhone 14 Pro Max多出200美元。科技網站AppleTrack則發布一段開箱影片，引起廣大討論。

AppleTrack統整現有爆料資訊，製作出一段23秒的開箱影片，畫面中可見，白色的盒裝外用藍色字寫著「Ultra」，且有藍色蘋果LOGO，機身也呈現藍色。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲AppleTrack製作開箱影片。（圖／翻攝自推特）

特別的是，影片中的手機沒有過去在iPhone側邊的音量鍵、電源鍵等，邊框則是選用鈦金屬材質，整支手機看起來更輕盈。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲手機邊框外型有明顯改變。（圖／翻攝自推特）

根據目前的爆料看來，iPhone 15 Ultra將採用鈦金屬的外殼，並且內鏡頭升級為雙鏡頭，推測在自拍上的畫質會更強大，並且機身也會更加牢固。

此外針對iPhone 15系列還有一個重大的改進，就是全系列都將搭載USB-C，而在高階規格上，也將有新一代的A17晶片，並具備4800萬像素鏡頭，LeaksApplePro表示，由於生產成本增加，因此售價也上調。

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