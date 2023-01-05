立委控連江縣府「包庇走私」！市價2億龍蝦運往中國　縣府回應了

▲連江縣政府。（圖／翻攝Google maps）

記者林名揚、閔文昱／連江報導

民進黨立委洪申翰、連江縣黨部主委李問4日指控，去年9月到11月間有33趟船班總計3千多箱的澳洲活龍蝦，從馬祖被運往無人居住的大坵島，再前往高登島附近海域走私給中國船隻，市價高達2億元。對此，連江縣政府也做出說明回應了。

連江縣政府表示，縣府港務處針對各類船舶進出港作業，皆須在馬祖智慧港口服務系統辦理相關申報作業，而現有智慧港系統無法即時顯示船隻限制管制部分，導至未能重複提醒相關單位進行相關管制措施，因此有所疏漏海源號及承灃號線上申報時的預警系統。

▲龍蝦從連江縣大坵島走私到中國。（示意圖／CFP）

縣府指出，未來將尋求改善與交通部航港局MTNet系統完成相關介接工作，期使即時掌握資訊、及時通知海岸巡單位，重複檢視，嚴謹執行第一線查察工作，以防範未然。

縣府強調，有關貨輪進出口及航行，港滬單位各有職掌，分工合作，各司其職，「未來，港務處將加強與各管理機關之橫向聯繫，經查本案本府同仁本依法行政之原則，絕無任何包庇情事。」

洪申翰、李問4日召開記者會指出，中國自2020年禁止澳洲龍蝦輸入，因此走私份子就以距離中國最近的離島當作走私據點，其中就包含馬祖，去年9至11月甚至有高達33趟貨船載運大量龍蝦到大坵，但實際發函建議縣府不再同意給予申報進出港至大坵、高登，縣府卻置之不理，質疑是包庇走私行為持續發生。