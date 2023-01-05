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「人設」不只1個很正常！日作家提「分人」概念　讀者：拯救了我

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲「人設」超過一個其實很正常。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者林育綾／綜合報導

日本人氣作家平野啓一郎觀察到，有些年輕人很難全面肯定自己，卻很容易「完全否定自己」而受苦；他提出「分人」的思維，也就是「真正的自己，不只一個」，出版後讓許多讀者大讚「拯救了我」。而他這本難得的非虛構作品，如今也由新經典文化發行繁體中文版，平野啓一郎也將於「2023台北國際書展」親自訪台。

芥川獎作家平野啓一郎被文壇譽為「三島由紀夫再世」，先前他撰寫的戀愛小說《日間演奏會散場時》大獲好評，《那個男人》也榮獲讀賣文學獎，並改編為電影；如今新經典文化將首度發行他的非虛構作品《分人》，這部作品被日本專家、學者、讀者大讚「很受用！」還有心理醫師推薦給人閱讀。

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▲書摘內文示意圖-這一次，我們不再逃避煩惱-自私篇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「真的自己不是只有一個」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

所謂的「分人」，就是每一個人之中，有不同的「人設」或「類人格」的比例，在各種人際關係中，都有各式各樣的自己，像是與戀人在一起時的自己、與父母在一起時的自己、在職場上的自己、和同好夥伴在一起時的自己⋯透過和對方的反覆交流，在內心形成的一種人格模式，「這些每一個不同的自己，都是我們的分人。」

「也就是說，真的自己不是只有一個」，平野啓一郎觀察日本年輕人自殺嚴重的社會問題，出於有些人很難全面肯定自己，卻很容易完全否定自己；然而，他認為一味的鼓勵他們純「愛自己」又只是陳腔濫調，「何不引導他們先認清自己呢？」

他認為「每個人不是只有一個面貌，這些面對不同時所呈現的不同面貌，也不代表自己虛假；真正的自己，其實是擁有這麼多分人的自己，唯有接納自己擁有眾多的分人，才是認識真正的自己。」

▲▼ 日本人氣作家平野啓一郎提出「分人」的思維，也就是「真正的自己，不只一個」，讓許多讀者大讚「拯救了我！」（圖／新經典文化提供）

▲ 日本人氣作家平野啓一郎提出「分人」的思維，讓許多讀者大讚「拯救了我！」（圖／新經典文化提供）

《分人》自2012年在日本出版後，至今長銷不墜，許多讀者紛紛讚「受用」，不少評論提到，「『分人』這觀念讓人很有共鳴。我曾經很討厭自己，直到明白『沒有絕對的自己』這件事後，拯救了我。」、「其實是心理諮商師推薦我讀的，沒想到有那麼多見解深得我心。」、「以前總以為『真正的自己』只能有一個，但這本書讓我去思考，不管是自己好的或壞的一面，那些都是自己，反而更能肯定自己。」

平野啓一郎也將於「2023台北國際書展」期間親自訪台，除了在書展首日1/31舉辦講座，由作家《新活水》總編輯黃麗群主持；還將與喜歡《那個男人》的讀者一起觀賞電影版。新經典文化也在臉書粉專舉行《那個男人》電影贈票活動，分享活動貼文即有機會獲得電影票2張。

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