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大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

▲竹山竹夢公園開工動土，預計112年底完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山竹夢公園開工動土，預計112年底完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為提供更多親子遊憩空間，規劃將公告禁葬滿10年的竹山第一公墓轉型，斥資5000萬元打造以「竹」意象為主軸的「竹夢親子共融公園」，工期約300日曆天，預計112年11月完工，屆時將提供親子同樂、不分年齡皆可使用的遊憩主題公園。

竹夢親子共融公園已於去年20日開工動土，縣府介紹，竹山鎮民過去以竹為業，該公園以竹為意象融入整體環境，並考量安全、美觀、主題、永續及維護簡易性；設施包括「竹筍雙塔」溜滑梯（溜滑梯、大型攀爬網、圓筒繩索攀爬），「天旋地轉」遊戲場（旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、無障礙旋轉盤、彈跳網），「沙坑遊戲區」（沙坑、平橫木、沙桌、清洗區），「鞦韆遊戲區」（尿布鞦韆、平板鞦韆、鳥巢鞦韆、站立式大繩索鞦韆），以及「滑索遊戲區」。

▲竹山竹夢公園開工動土，預計112年底完工。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，希望讓不同年齡層的兒童透過溜、走、爬等技巧探索，在各項設施及遊戲互動中尋找趣味性；而繼名間親子生態園區啟用後廣受民眾好評，縣府持續在草屯植物公園、已禁葬的竹山第一公墓、埔里福興溫泉區等區域興建親子共融公園，相關經費約1.1億元全由縣府自行籌措發包。

▲竹山竹夢公園開工動土，預計112年底完工。（圖／南投縣政府提供）

卸任縣長林明溱先前指出，竹山是南投四大鄉鎮市之一，縣府持續在這些鄉鎮尋找土地規劃親子共融公園，福興、竹夢公園已陸續開工，草屯親子共融公園工程也已完成招標；縣長許淑華也說，竹山地區的家長都非常期待有個更適合休憩的環境，未來縣府將依照各鄉鎮人口需求，尋覓規劃更多適合設置親子遊樂設施的場所，讓小朋友就近玩樂，在優質的環境中長大。

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關鍵字：

竹山竹夢公園親子共融

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