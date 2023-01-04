遭控是渣男　蔡易餘助理請辭提3點自清！「分手惡意中傷」喊告

▲民進黨立委蔡易餘團隊陳姓助理遭爆私生活不檢點，他提出3點聲明自清。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

民進黨立委蔡易餘團隊陳姓助理遭爆「買春」私生活不檢點，去年底大選前與友人買春專挑「大奶妹」，陳接受《ETtoday新聞雲》訪問時一概否認，強調將循法律途徑捍衛清白。陳4日下午也在臉書上發表3點聲明，重申遭到惡意攻擊，使私生活攤在陽光下遭受霸凌，已委請律師蒐證、提告，並已向蔡易餘口頭請辭。

陳姓助理在個人臉書發出聲明稿，強調報導中的感情與影片事件，皆是私領域感情生活、雙方沒有任何不法，也沒有任何強暴脅迫行為，指出男女間因理念不和走到終點，難免有一方不滿意，對於不必要的惡意攻擊深表遺憾。

他強調，自己並非公眾人物，私生活毋須受大眾霸凌，呼籲爆料者停止謠言中傷行為，並已委請律師蒐證，針對加重誹謗、侵權、違反個資法等提起告訴。

而因為私事讓立委蔡易餘的名字跟著登上媒體版面，陳也表示對委員與服務處同仁深感歉意，他已向蔡易餘口頭辭去助理工作，司法問題則交由律師處置。

爆發爭議的陳姓助理外表帥氣，戴上眼鏡頗具文青氣質，談吐斯文有禮，一副小清新模樣，工作態度積極且面對媒體提問都能有效協助處理，但被指控大選前與友人一起買春，不僅鍾愛「大奶妹」，更炫耀幾千元甚至上萬(指買春)價格很便宜，甚至傳出被女友發現荒唐淫亂影片。

立委蔡易餘則表示，男未婚女未嫁，但自己對助理的基本要求是「不能違法」，至於助理私領域的感情糾紛，不便發表意見，只能說社會自有公評。