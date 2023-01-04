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看日月潭跨年煙火太著迷...男童走失　暖警及時送回民宿

▲男童於日月潭跨年晚會與家人走散，集集警方機警尋獲助親子團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男童於日月潭跨年晚會與家人走散，集集警方機警尋獲助親子團圓。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

元旦3天連假日前落幕，指標性的日月潭跨年晚會在連假首日於伊達邵碼頭舉辦，吸引爆滿人潮，不過當晚卻有一名隨父母從外地前來遊玩的6歲男童，在看煙火秀時與家人走散，急得放聲痛哭，集集分局警方獲報到場先予以耐心安撫，再依男童轉述將其安全送回住宿地點，與爸媽團圓，結束一場跨年驚魂記。

日月潭國家風景區管理處於去年12月31日晚間，安排一連串精彩表演節目，包括在倒數結束後施放壓軸的水社碼頭、伊達邵碼頭聯合跨年煙火，但隨後晚會主持人卻於舞臺廣播，稱有1名年約6歲孩童走失，請家屬前往會場認領，現場執行跨年晚會安全維護勤務員警見狀也立即前往協助處理。

▲日月潭跨年煙火秀絢麗多彩。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭跨年煙火秀絢麗多彩。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

員警到場發現該名幼童正坐於會場階梯，且不斷哭泣，先行安撫其情緒、耐心詢問，得知男童是與哥哥外出觀看煙火，但煙火施放完畢後就不見哥哥身影，也不知道怎麼跟爸媽聯絡。

所幸男童還記得全家投宿的民宿地點，員警隨即以巡邏車護送他返回民宿，抵達時就見其父親正在一樓櫃台處焦急探問孩子的下落；家長見員警攜帶孩子前來，急忙從員警手中接回幼童，對跨年夜獲得員警熱心協助家人團圓，深表感謝之意。

▲魚池鄉孩童於日月潭跨年晚會走失，集集警方機警尋獲助親子團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

另水里分駐所員警則連假收假的1月2日晚間6時16分許，巡邏經過車埕火車站時，發現一位男性民眾偕女友開車來玩，但未注意停車場關閉時間，欲取車時發現停車場已關閉、自小客車遭困於停車場內，又無法聯繫上業者，求助無門不知所措；員警馬上協助聯繫業主到場開啟停車場閘門，順利協助這對情侶脫困，他們也感謝警方的積極熱心之舉，為連假完美收尾。

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