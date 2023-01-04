高雄首座「全新社宅」要招租了！內部照曝光　3900元起就能入住

▲高雄首座「全新社宅」凱旋青樹內部實品屋照。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市首座新建社宅–凱旋青樹開始公告招租了！高市府都發局於今（1/4）日發佈招租計畫，計有1房、2房及3房型共245戶招租，預定2月7日至3月1日受理申請。對於有租屋需求並符合一定所得及財產標準之家庭，請把握機會準備申請文件於受理申請期限內提出申請。

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▲▼高雄首座「全新社宅」凱旋青樹位於苓雅區，是都市蛋黃區核心。（圖／記者賴文萱翻攝）

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，且位處都市蛋黃區核心，配合鐵路地下化開發契機，不僅是綠園道軸線上的重要地標，亦為帶動周邊都市土地再開發利用之指標。

都發局吳文彥局長說，凱旋青樹社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型規劃上，一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元。

▲▼高雄首座「全新社宅」凱旋青樹內部照，最低3900元起就能入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，除提供245戶居住單元，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。相關資訊已公告，民眾可以上都發局網站查詢。

吳局長說，凱旋青樹社宅1房型每月租金3,900元起（含管理費），2房型每月租金11,000元起（含管理費），3房型每月租金13,800元起（含管理費），內附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等設備（水電費自付；家具自理）。

▲高雄首座「全新社宅」凱旋青樹要招租了！1-3房租金曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

租期為3年，承租人於租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格者，得以書面申請續租，總租期合計不得超過6年。若為經濟或社會弱勢身分者（關懷戶）得延長租賃期間為12年（含續租）。

都發局表示，平價的租金、優質的生活環境，歡迎有需求的市民申請入住，打造屬於自己的溫暖家園。 都發局強調，若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象，並非先搶先贏。

▲▼高雄首座「全新社宅」凱旋青樹招租方式。（圖／記者賴文萱翻攝）

市民若符合已成年、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為50,467元）等條件，即可備齊相關文件於受理申請期間：2月7日至3月1日提出申請。

申請方式將採網路、現場及郵寄申請3種方式受理，現場申請請於受理申請期間之上班時間（上午08:00至12:00、下午13:30至17:30）至高雄市政府四維中心6樓都發局洽辦。