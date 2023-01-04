高雄13歲少女北上跨年後消失！家長急瘋...警在五股網友家找到她

▲高雄少女翹家跨年後搞失蹤，警方在五股尋獲翹家少女 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

高雄一名13歲少女，超想到台北參加跨年，家人百般不願意，但她卻一意孤行，拿著零用錢就北上跟網友相約跨年，家人連絡不上少女快瘋了，所幸經過南北警方合作查訪，新北警在五股區朋友住家找到該少女，最後少女平安返家、一家團圓，結束少女2022年末的奇幻旅程。

跨年節目動感十足，許多人都想要在最後一刻觀賞精彩的煙火表演，新北警跨年夜獲報一起從高雄轉介上來的案子。家長表示，家裡13歲小孩疑似北上和朋友參加跨年活動，只說要搭高鐵後，就下落不明，電話怎麼打都打不通。

家長快瘋了，趕緊報警處理，警方透過基地台定位，得知先到板橋，再到桃園參加跨年晚會，直到1月2日早上發現少女可能人在五股地區，經通報蘆洲警方接力找人。

五股分駐所所長許銘峻與數名員警拿著家屬提供的少女相片一戶一戶查訪，約中午時分在一處社區內發現少女以及15歲網友，少女立即跟遠在南部的家人通電話告知平安，家人鬆了一口氣，也感謝南北警方的高效率，讓全家可以安心過好年。

警方表示，家長可多了解孩子交友狀況，叮嚀自身安全，要出遠門記得要跟家裡親友告知，警方如接獲報案都會全力協尋，幫助孩子們平安回家。