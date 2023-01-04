　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組？　陳其邁：蘇貞昌認真打拚「團隊非常努力」

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲陳其邁（右）今天上午陪同吳怡農（左）車隊掃街。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗後，行政院長蘇貞昌去留成為政壇關注焦點，民進黨代理主席陳其邁4日再度發聲力挺蘇揆說，蘇揆是一位認真打拚的行政院長，團隊非常努力，民進黨正在檢討敗選原因，內閣應因應國際變局調整，納入新血，藉此穩定政局，持續推動改革。

蘇貞昌在去年年底發布政績回顧影片，被解讀是透露了「不想走」的訊息，而陳其邁近日受訪相挺，蘇揆回應，在沉默螺旋效應下，陳其邁送暖，讓他備感溫暖。

陳其邁今天上午陪同台北市第三選區立委補選候選人吳怡農車隊掃街前受訪說，他擔任過蘇貞昌的副院長，也了解蘇揆是一位認真打拚的院長，團隊其實也非常努力，敗選的原因當然很多，民進黨正在從地方到中央，大家都來進行檢討。

陳其邁表示，「內閣在面對整個國際的變局，在整個做一些不管是因應變局的調整，譬如增加一些新血，一些年輕的、學有專精的閣員能夠加入，對於整體不管是政局的穩定，持續的推動改革，都會有幫助」，站在黨主席的立場，內閣的改組是屬於總統職權，這部分充分尊重總統的全盤考量及佈局。

此外，針對台南市議會正副議長選舉賄選黑金介入疑雲不斷，台南地檢署3日同步對正副議長邱莉莉、林志展和國民黨選舉中跑票議員李文俊、李鎮國、張世賢等人發動大搜索，陳其邁說，「我們支持檢調徹查到底，我們也會啟動廉政會進行了解。」

媒體亦追問，昨日傳出美方施壓《菸害防制法》修法，綠營可能支持開放加熱菸？陳其邁說，這個他不清楚，可能要問黨團。

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳其邁、王世堅陪同吳怡農車隊掃街。（圖／記者宋良義攝）

ET快訊
宋逸民念稿30分鐘「夫妻微妙表情」成亮點！　4鞠躬未提小甜甜
宋逸民「我非常痛心」斥洗腦！　新堂租來的：12年沒拿一毛錢
群創南科T6廠職安意外！　1員工死亡
快訊／桃勤春節「不罷工」了！　資方釋出善意
快訊／宋逸民哽咽「選結婚20周年日」道歉！　陳維齡崩潰哭
快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了！　陳維齡素顏臉色凝重
快訊／全民發6000！　「2條件」還可額外加碼
LIVE／宋逸民神隱13天現身了！　「藝起發光」爭議連爆
快訊／蘇貞昌宣布：每人發6000元！　全民開春可領
啦啦隊女神認了走光「完全沒發現」！　揭毛片下落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇曝「他」種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

元旦提「我們不是強國旗子」　侯友宜：台海、東亞穩定從內部團結

南投縣立委補選由林明溱出戰？地方人士：關乎林家政治香火

政見會僅一輪15分鐘發表！王鴻薇嘆「可惜」　質疑吳怡農拒辯論

王鴻薇拋「強化社會安全網」　提2大目標：增加國人心理諮商服務

中常委蕭景田涉賄8百萬交保　國民黨尊重檢調：乾淨選風、勿枉勿縱

蘇貞昌宣布「每人發6000元」　侯友宜：復甦經濟才是最重要的

快訊／加熱菸納管大翻車！林為洲怒批裝肖維　國健署長：歡迎移送

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

過年前來不及發現金？　賴士葆批：蘇貞昌「閣揆保衛戰」的陽謀

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

王浩宇曝「他」種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

元旦提「我們不是強國旗子」　侯友宜：台海、東亞穩定從內部團結

南投縣立委補選由林明溱出戰？地方人士：關乎林家政治香火

政見會僅一輪15分鐘發表！王鴻薇嘆「可惜」　質疑吳怡農拒辯論

王鴻薇拋「強化社會安全網」　提2大目標：增加國人心理諮商服務

中常委蕭景田涉賄8百萬交保　國民黨尊重檢調：乾淨選風、勿枉勿縱

蘇貞昌宣布「每人發6000元」　侯友宜：復甦經濟才是最重要的

快訊／加熱菸納管大翻車！林為洲怒批裝肖維　國健署長：歡迎移送

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

過年前來不及發現金？　賴士葆批：蘇貞昌「閣揆保衛戰」的陽謀

宋逸民哽咽4度鞠躬道歉！　「教會接連被爆料」完整聲明稿曝光

安格斯12星座一周運勢1／2-1／8　新年首周巨蟹、摩羯完美開啟

王浩宇曝「他」種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

童喊「你手長得很噁心」！身障男30字樂觀原諒...引2萬人淚讚

元旦提「我們不是強國旗子」　侯友宜：台海、東亞穩定從內部團結

台南做工行善團新年開工　助官田原民安居

宋逸民照稿念30分鐘「夫妻微妙1表情成亮點」！　4鞠躬卻未道歉小甜甜

大批煙火運往花蓮！消防局網路蒐情鎖定目標：違法最高罰150萬

無照酒駕累犯上網公告...竟沒有照片　南投監理站「離譜原因曝」

邱淑貞女兒「穿中空裙」超仙模樣曝光！　繼承基因逆天身材藏不住

政治熱門新聞

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

王浩宇稱台南很多問題都「他」爛攤子

超收全民最多拿6千！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

拿1800億討好選民？　黃光芹轟蔡英文「天女散財」：不該債留子孫

柯P 8年7點半晨會　她罵：不勞檢市長

民進黨開鍘！選議長違紀「罪行重大」一個不留

現金紅包何時領得到？　推估時程一次看

更多熱門

相關新聞

他批蘇貞昌將還稅於民當「閣揆保衛戰」　喊換新閣揆照樣執行

他批蘇貞昌將還稅於民當「閣揆保衛戰」　喊換新閣揆照樣執行

政府2022年超徵稅收4500億，外界高度關心會如何還稅於民，行政院長蘇貞昌昨（3）日定調將1800億元保留一定額度後，用發現金方式作為全民共享的方案。對此，國民黨立委表示，老百姓樂見發現金，但老百姓不樂見蘇貞昌將還稅於民的方案來當作其「閣揆保衛戰」的籌碼，畢竟換新的閣揆一樣可以執行此一政策。

吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

關鍵字：

陳其邁蘇貞昌民進黨

讀者迴響

熱門新聞

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

1800億還稅於民藏後患！學者示警「治標不治本」

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

快訊／「鷹眼」輾腿爆血首發聲！臉腫驚見大片血痕

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面