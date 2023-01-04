內閣改組？　陳其邁：蘇貞昌認真打拚「團隊非常努力」

▲陳其邁（右）今天上午陪同吳怡農（左）車隊掃街。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗後，行政院長蘇貞昌去留成為政壇關注焦點，民進黨代理主席陳其邁4日再度發聲力挺蘇揆說，蘇揆是一位認真打拚的行政院長，團隊非常努力，民進黨正在檢討敗選原因，內閣應因應國際變局調整，納入新血，藉此穩定政局，持續推動改革。

蘇貞昌在去年年底發布政績回顧影片，被解讀是透露了「不想走」的訊息，而陳其邁近日受訪相挺，蘇揆回應，在沉默螺旋效應下，陳其邁送暖，讓他備感溫暖。

陳其邁今天上午陪同台北市第三選區立委補選候選人吳怡農車隊掃街前受訪說，他擔任過蘇貞昌的副院長，也了解蘇揆是一位認真打拚的院長，團隊其實也非常努力，敗選的原因當然很多，民進黨正在從地方到中央，大家都來進行檢討。

陳其邁表示，「內閣在面對整個國際的變局，在整個做一些不管是因應變局的調整，譬如增加一些新血，一些年輕的、學有專精的閣員能夠加入，對於整體不管是政局的穩定，持續的推動改革，都會有幫助」，站在黨主席的立場，內閣的改組是屬於總統職權，這部分充分尊重總統的全盤考量及佈局。

此外，針對台南市議會正副議長選舉賄選黑金介入疑雲不斷，台南地檢署3日同步對正副議長邱莉莉、林志展和國民黨選舉中跑票議員李文俊、李鎮國、張世賢等人發動大搜索，陳其邁說，「我們支持檢調徹查到底，我們也會啟動廉政會進行了解。」

媒體亦追問，昨日傳出美方施壓《菸害防制法》修法，綠營可能支持開放加熱菸？陳其邁說，這個他不清楚，可能要問黨團。