網紅女大生讓人夫吻鮑「荒淫裸拍」　正宮氣炸竟免賠

▲女網紅跟已婚攝影師拍攝情色照片挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者葉國吏／綜合報導

一位潘姓女網紅為了增加人氣，跟已婚周姓攝影師拍攝情色照片，沒想到兩人卻因此發生關係。攝影師配偶得知後怒告求償30萬元，新北地院判周男需賠10萬，而潘女則免賠。

根據判決書指出，攝影師配偶宣稱，她跟先生離婚不到半年就發現有曖昧訊息，內容如下：

潘女：「因為有老婆，跟老婆在一起應該很無聊唄，就是沒有新鮮感了，我現在的對象對我也一樣，看來是一輩子都不要結婚。」

周男：「最近又發生一些事，你現在跟我說這些我覺得很加深混亂。」

潘女：「你們吵架喔，離婚啦，離婚離一離然後跟我在一起。」

潘女：「 打個比方，就是解脫」

潘女：「然後回去做你的牛郎玩你的女人啊，而且你還比我小一歲耶，太早將自己送往火葬場，嘖嘖。」

潘女：「 你現在去演出外遇奇遇記，演一齣。」

潘女：「離婚快樂，一起抽抽，快快樂樂。」。

配偶看見訊息後，調查發現潘女IG內有多張跟周男的大尺度情色照片，2人裸身相擁還舔陰，配偶氣到離家出走，最後協議離婚。

但潘女出庭時堅稱，拍攝時有第三人在場，當時是「借位」拍攝，拍攝後周男說要接老婆才知周男已婚身份。至於訊息內容，是拍照後過一段時間才聊到，並非要勾引周男。法官勘驗相關照片以及相關人等說法後，判周男需賠配偶10萬元，潘女則因無法證明拍攝時已知周男婚姻狀況，判潘女免賠，可上訴。