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過年回家只能睡地板！女大生嘆「怎樣才能不返鄉？」鄉民1招神解

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲許多人會趁著春節連假與家人團聚，但也有人認為返鄉是一種壓力。（示意圖，與本文無關／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

春節即將到來，不少在外地打拼的民眾都相當期待返鄉與家人團聚。不過，一名還在就讀研究所的女學生表示，她每次回家都只能睡地板，狹小的空間不僅讓她經常睡到身上出現瘀青，還常常因此感冒，所以對於回家過年感到有些反感，好奇「怎樣才能過年不回家？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT WomenTalk板發文表示，因為家裡比較複雜的關係，所以每當她回家時都只能在一個小角落鋪薄床墊睡覺，連翻身都有困難，睡覺的地方就在衣櫃跟鐵架旁，有時不小心踢到醒來就會發現身上有瘀青，甚至還會常常感冒。

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▲原PO抱怨回家只能睡地板，又要做很多家事，甚至連自己的房間都沒有。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO抱怨回家只能睡地板，又要做很多家事，甚至連自己的房間都沒有。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，隨著過年的時間越來越近，家人前幾天也開始詢問她什麼時候回家，還要求過年一定要回家，讓她備感壓力，「雖然對方是想念我，但是我在家真是太辛苦了，要做很多家事又只能睡地板，沒有自己的房間讀書做事都不方便。」礙於她還是學生的關係，不太能用工作的理由過年不回家，因此求問網友，「有沒有什麼好的理由可以讓我過年不回家？」

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「說你做動物實驗年假抽到要顧老鼠啊」、「不能回老家然後住外面嗎」、「去外縣市玩？跟外籍生一起過年？做義工？」、「如果是當天來回呢，回家看看家人也好」、「買不到車票」、「坦白說出家事和睡覺的這些問題，並且提出可能解決的辦法」。

另外，有不少鄉民都建議，「確診」就是最好的擋箭牌，「就確診啦，剛好7天」、「紅筆跟快篩」、「確診隔離+1」、「確診這理由不錯」、「技術性確診」、「室友確診（可能根本沒室友），不想害到家人所以不回去了」、「確診，他們應該會拜託你別回去」、「推確診，想不到其他更好的理由」。

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