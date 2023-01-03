趕上春節疏運！國2甲、國4豐潭「通車時間出爐」　串聯高快速路網

▲國2甲線工程完工。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

為改善塞車並優化高快速路網串聯，國2甲線預計1月9日下午3點提前通車，國4豐潭段將於1月16日下午3點啟用，趕上農曆年前投入春節疏運。

高公局近年積極推動的2條東西向國道延伸，包括國道2號向西延伸銜接台15線(即國2甲線)與國道4號向東延伸銜接台74線，目前正辦理通車勘驗與驗收作業，預計在農曆年前通車啟用。

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因應桃園機場日益增加客運量，高公局去(111)年11月20日先行將國2機場端主線，由原來的雙向4車道拓寬為6車道，將道路容量提升50%，高公局表示，為進一步紓解大園地區的交通壅塞情形，1月9日下午3點提前通車啟用新完成的國2甲線，未來民眾可以經由國道2號直接銜接台15線上下國道，不必再繞行經過大園市區，除滿足未來桃園航空城長期交通需求外，也加速促進地方產業發展與繁榮。

▲國4豐潭段工程完工。（圖／高公局）

此外，國4豐潭段全長11公里，是串連大台中環狀高快速路網的最後一哩路，沿線3座隧道在兼顧工程品質及文化資產保護的前提下，歷經29個月的遺址搶救同時，隧道施工人員採24小時輪班施工方式全力趕工，終於可以在1月16日下午3點全線通車啟用。

高公局表示，該路段通車後可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，亦提供台中都會區東側山城便捷的交通運輸服務，帶動台中都會區全面發展。