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累積雨量＝70杯珍奶高！台灣首個「年雨量破萬」自動測站出爐

▲西帽山為2022年雨量最多的測站。（圖／氣象局）

▲西帽山為2022年雨量最多的測站。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣的冬天受到東北季風影響，迎風面的東北部多是陰雨綿綿，累積雨量也相當可觀。中央氣象局公布2022年雨量排行，結果是位於宜蘭蘇澳、南澳山區的西帽山奪冠，累積雨量值高達12027毫米，等於是70杯17公分高的珍珠奶茶高度，光10月單月雨量就達4574毫米，佔比38％，為台灣首個年雨量破萬的自動氣象站。

氣象局在臉書官網貼出2022年雨量排行，第一名為位於宜蘭蘇澳、南澳山區的西帽山，累積雨量值高達12027毫米，相當於70杯大杯珍珠奶茶疊起來的高度，降雨時間集中在9到11月，其中10月單月雨量就達4574毫米，為台灣首個年雨量破萬的自動氣象站。

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氣象局表示，西帽山位於宜蘭縣蘇澳、南澳山區，宜蘭有著天然的三角形畚箕地形，開口朝著海，位於宜蘭縣南側的山區及蘇澳地區，是整個宜蘭感受上下雨最有感的地方。

氣象局指出，東北季風的迎風面降雨，從宜花交界的山區，到基隆北海岸，到新北部分山區，都在這時間有了可觀的雨量，新北市大坪也在今年出現破萬的雨量累積。

然而東北季風帶來的豐沛雨水卻無法抵達中南部，因此台灣整個冬天會有大半的時間都是東雨西晴、北溼南乾的天氣型態。

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