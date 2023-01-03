網友熱議6大花心星座排行　名單驚見溫柔顧家男也上榜

▲談感情最怕遇到博愛花心的人。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

無論男女，都希望能夠找到對感情專一的另一半，但說到博愛的花心星座，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「花心星座」話題的網路聲量表現，從網友熱烈討論的6大花心星座名單中，發現雙子座被公認排行TOP 1之外，巨蟹座竟然也上榜，被認為太溫柔反變中央空調。

網友對「花心星座」相關話題十分關注，其中「雙子座」被最多網友指名，就有人氣憤說「遇過雙子渣男，是同時曖昧很多人的時間管理大師」，這一番話也釣出雙子座的朋友跳出來反駁，「本人雙子，的確很渣，但是遇到對的人真的很專情」、「雙子單身的時候算浪，在一起後可以說是非常專情」，表示自己雖然單身時愛玩，但交往後其實是非常認真對待感情。

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▲網友熱議的花心星座名單。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排行第二的「射手座」也是花心星座榜單的常客。許多網友對射手抱有花心、愛玩的印象，就有人提到「射手的問題就是大家都是好朋友，結果處處留情」、「射手很容易投入情感沒錯……」，更有人笑說「射手座乾脆跟雙子座再一起就沒問題了」，不過射手座網友則是喊冤「真正愛上一個人，是會懂得與這些異性保持距離的」，認為不能以單身時的狀態來衡量自己的感情觀。

榜上季軍「處女座」令人抱怨的是十分擅長「無縫接軌」，不少網友留言「處女座很容易因為交往後發現對方的缺點就冷掉，然後就換下一個」，引起其他人熱烈討論並附和「同意，很現實、不會溝通，只想撿一個現成完美的」，提到處女座容易因為標準太高又不想磨合，選擇直接放棄一段感情；此外，號稱溫柔顧家的「巨蟹座」竟也意外上榜，有網友點破說「巨蟹座的溫柔，一不小心就會變中央空調」、「前男友是巨蟹座，很容易念舊，最後跑回去跟前女友復合……」，表示巨蟹座多情念舊的特質，反而可能導致感情危機。

每個人性格不一，以星座來討論感情僅作為參考，不要因為曖昧對象的星座不符合期待就瞬間放棄，熟識之後，說不定對方就是你一直以來錯過的寶藏男、女。