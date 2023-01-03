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蔡英文一次說明4500億怎麼用　1800億部分確定「發現金」全民共享

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文3日表示，1,800億元經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外；將保留一定額度，用「發現金」的方式，來作為全民共享的方案。

蔡英文表示，去年全國稅收預估將超過預算數4,500億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3,800億元。她說，對於中央可以運用的3,800億元，上週召開國安高層會議，決定規劃從三個面向來規劃執行。

蔡英文說，第一，用1,000億，額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼。這一方面可以減輕勞健保基金的財務壓力；另一方面，我們透過源頭來平抑物價。這也是「還稅於民」的方式之一。

蔡英文表示，第二，我們用1,000億，啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施。一方面減輕人民在食衣住行上的生活壓力，一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

蔡英文指出，第三，至於大家所關心的，還剩下1,800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外；我們將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

然而，蔡英文也表示，這個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

蔡英文說，要再次謝謝全體國人的團結打拚，讓台灣度過充滿挑戰的2022年。但是，今年全球經濟局勢比大家預期的還要嚴峻，各個產業勢將面臨動能減緩的衝擊，執政團隊也會審時度勢，啟動因應策略，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。

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