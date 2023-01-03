南韓實施陸客「入境普篩」！首日就爆61人確診　隔離7天費用自負

▲1月2日，南韓仁川國際機場開始針對從中國入境旅客實施PCR篩檢。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著中國新冠疫情緊急升溫，南韓國務總理韓悳洙去年12月底宣布，將針對從中國入境的旅客實施登機前、落地後的PCR篩檢，不僅暫時停止增班中國飛抵南韓班機、中國班機一律只能停仁川，更表示1月底前限縮辦理短期入境觀光簽。昨（2）日，從中國入境的309名短期滯留外籍旅客中，有61人篩檢結果呈陽性。稍早宣布，香港、澳門入境旅客也須列入普篩範圍。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓防疫當局從2日起開始在機場、港口針對從中國入境旅客實施落地PCR篩檢，仁川國際機場第1航廈開始有專人引導，將中國入境旅客分列，陸續排隊實施PCR篩檢，斗大的招牌上寫著「中國發入國子」（招牌標示韓文漢字有誤，應改為中國發入國者）、以簡體字與英文標示「從中國來的外國人」。

南韓疾病管理廳中央防疫對策本部今（3）日表示，2日從中國入境南韓，並在仁川國際機場新冠篩檢中心接受PCR的309名短期滯留外籍旅客中，共有61人確診新冠肺炎，佔總體比例達19.7%，等於是每5名入境者就有1人陽性確診。

若包含空服員等在內，則從中國入境南韓的人數達到1052人，其中持90天以內短期滯留簽證的外籍旅客為309人，而篩檢陽性確診的61人須在機場附近的臨時居家隔離設施進行7天的隔離，包括篩檢費用8萬韓元（約新台幣1926元）、隔離費用須自行負擔，目前由南韓政府管理的臨時居家隔離設施共可容納100人，未來計畫在首爾、京畿道、仁川擴點。

▲南韓國務總理韓悳洙2日在仁川機場視察中國入境旅客PCR篩檢。（圖／CFP）

報導指出，目前仁川國際機場篩檢中心一天的篩檢量能為550人，目前機場內共有3處篩檢中心。2日從中國抵達仁川的航班共有9班，這些從中國入境的外籍旅客接受篩檢後，直到結果出爐前，須在機場內的檢疫站或指定地點等候；至於本國籍（南韓）旅客、90天以上長期居留簽外籍旅客，則可在入境1天內在住處附近保健所（衛生所）接受篩檢。

從本月5日起，從中國入境南韓的旅客須繳交登機當日0時起48個小時內的PCR篩檢、或是24小時內的快篩（RAT）陰性證明，才能被允許搭上班機。

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