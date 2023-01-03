有困難求助宮廟！女信眾控「假作法真強吻」　宮主急call：原諒我

▲台中霧峰某宮廟宮主遭人指控，對女信眾強吻 。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台中報導

台中霧峰一間宮廟的楊姓宮主遭人指控，在替女信眾作法時對該女強吻及擁抱，女信眾事後驚覺遭侵犯，傳訊表示，「老師親我嘴巴造成我非常不舒服」，除決定提告外，也要求楊男道歉。女信眾友人在臉書社團揭露此事，立即引發網友熱議，而楊男也立即回訊，「請你原諒我，真的對不起」，不過對於事情真相，楊男至今仍未回應。

該信眾臉人在臉書PO文寫道，「友人於2022年12月23日因心靈上問題，尋求霧峰XX路上XX宮楊XX宮主的幫助，利用他人身心靈最不好的時候，欺騙他人詐取財物，甚至利用作法之藉口對女性友人多次近距離接觸甚至擁抱及親吻額頭。」

貼文內還寫到，「在2022年12月29日時趁女性友人身心靈脆弱在作法之藉口親吻女性友人的嘴巴，女性友人回家恍然意識到受到侵犯了，以至於身心受創連日無法入睡，決定提告 也在此告知，所有霧峰人，當身心靈有問題時，有信仰的依靠很好，但神棍也很多大家要小心」

▲▼貼文中附上對話紀錄，可見楊姓宮主不斷想致電解釋，但遭到拒絕。（圖／翻攝臉書）

貼文中也附上女信眾與楊男的LINE對話，事發後楊男似乎焦急想用電話解釋，還強調自己發過誓，「我不敢騙人」。不過女信眾拒絕通話，並傳訊表示，「感謝老師，我已經醒了，昨日老師親我嘴巴，造成我非常不舒服」、，「還有，請老師向我道歉」。

▲楊男在女信眾要求下道歉回應，「請原諒我，真的對不起！」（圖／翻攝臉書）

對此，楊男則回應，「好的，我真的很對不起，小妹請你原諒我好嗎？真的對不起！」還附上下跪貼圖。不過對於事情真相，楊男至今仍未回應。