侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選！朱立倫謀2024

▲朱立倫重整地方勢力，派前立委李嘉進之子的李縉穎擔任新竹市黨部主委。（圖／鏡週刊提供，下同）

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若新北市長侯友宜參選總統的出場方案及接班人選卡關，國民黨內眼下最具政治份量者，就非黨主席朱立倫莫屬。據了解，朱在9合1勝選後，對選總統的話題避而不談，態度低調，僅在檯面下進行全台感恩之旅。但近日藍營議長選舉爆發跑票等亂流不斷，黨內不滿朱的聲浪又再度捲起，並以此為由「防朱」參選總統。

一名地方實力雄厚的藍營大老近日在一場餐會中，就提及朱立倫選後對基隆、高雄等地的議長選舉問題視而不見，放任地方矛盾持續擴大，完全是黨中央失靈。該名大老更直言：「要是他敢登記（參選），我就選！」以此強調2024總統選舉絕不支持朱立倫。

對此，朱也心知肚明，近日將重心移轉到藍營縣市佈局小內閣人事，並規劃調動地方黨部主委，包括新竹、高雄及基隆等地，盼以黨魁身份重掌地方。黨內解讀，朱此舉實則是以退為進，對總統大選展開布局，關鍵就在於侯若無法順利上場，朱屆時仍是最佳人選。

▲朱立倫元旦在黨中央舉辦升旗典禮，大談9合1勝選的關鍵是黨內團結及改革的成果。

黨內人士也坦言，朱確實有相關的選舉規劃，但強調都是以立委選舉為優先，目前也考慮在農曆年間拜會黨內大老請益立委選舉布局；另外，朱也規劃在立委補選過後訪問日本，下半年更不排除訪美，堅定藍營「親美、友日、和陸」的路線。

「以9合1選舉大勝的結果來說，朱不可能完全不想（參選）總統的事。」該人士表示，朱的確未對2024完全斷念，但他勢必會思考，未來的政治生涯至少還有20、30年，「朱是愛惜羽毛的人，要不要成為別人口中的吳敦義2.0？他最後一定會做出正確的選擇，也會支持最強的人選。」

至於總統初選的時程究竟為何？黨務人士表示，初步規劃還是待南投縣立委補選結束後，黨中央才會啟動相關作業程序，「至少也是3月以後的事了，（總統）要初選還是徵召，現階段都還沒有討論。」

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