女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

▲吳男在未違反少女意願下，與對方發生性關係。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台北一名吳姓男子透過女友認識一名15歲少女，2人傳訊瘋狂聊色，女方露骨暗示「潮吹爽嗎？聽說很爽，聽說高潮會上吊眼睛」、「我朋友1男兩女很爽誒！真的嗎？你有野戰過嗎？超酷」、「我期待你的到來，超好笑，你覺得你抱得動我嗎」等語。吳男按捺不住慾望，和少女發生關係，事後卻挨告性侵。

判決書指出，吳男與陳姓少女為男女朋友，被害人則為陳女之國小、國中同學。吳男透過女友認識少女後，竟基於與14歲以上、未滿16歲女子為性交之不確定故意，於109年8月13日21時25分許，在女方位於新北市之住處頂樓，以陰莖插入陰道內之方式，對少女為性交行為1次。

吳男坦承和少女發生關係，辯稱他當天和對方聊天，女方以「高潮爽嗎」、「我朋友1男兩女很爽」、「我期待你的到來，超好笑，你覺得你抱得動我嗎」等訊息性暗示，並稱自己很帥，後來2人相約在頂樓見面，少女持續談及「打炮還蠻爽」等話題，他禁不住誘惑發生性行為，過程中少女並未拒絕。

士林地院審酌，雖然吳男並未違反少女意願，但他明知對方當時為14歲以上、未滿16歲之女子，身心發展尚未健全，性自主決定權亦未臻成熟，竟未能克制自我情慾，和告訴人發生關係，所為應予非難，然念及被告於犯後始終坦承犯行，且過去未曾有犯罪紀錄等情狀，判處有期徒刑4月；可上訴。

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