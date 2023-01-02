23歲妹接觸發霉玉米狂咳1個月　一檢查「肺長滿黃麴黴菌」超嚇人

▲玉米。（示意圖／Pixabay）



記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名23歲的女子日前回到家鄉後，幫忙採收玉米，事後1個多月咳喘不止，經醫生檢查，她的肺部長滿了黃麴黴菌（aflatoxin）。醫師指出，可能因為病人接觸了發霉的玉米，卻沒有做任何防護措施。

據《央視網》報導，23歲的莉莉（化名）連續1個多月咳喘不止，甚至出現低燒症狀，自行在家吃藥也不見好轉，於是趕到醫院就診。不過醫生發現，莉莉的病情與一般肺炎不同，肺部病變的範圍更大。

▲莉莉的檢查結果顯示，肺部感染與一般肺炎不一樣 。（圖／翻攝自秒拍）

為了確定病因，醫師為莉莉進行「肺泡灌洗（broncho-alveolar lavage, BAL）」，發現病人肺部竟然長滿黃麴黴菌，引發了真菌感染。經過詢問病史得知，莉莉在1個月多月前，曾回到老家幫家人採收玉米。

醫師郭蒲劍指出，莉莉收的玉米可能已經被黃麴黴菌污染；在收玉米過程中，大量黃麴黴菌孢子擴散到空氣中，而莉莉沒有採取任何防護措施，導致大量黃曲黴素在肺部定植，最終導致嚴重感染。

專家指出，大部分人不會大量接觸處理霉變糧食，但是日常生活中應注意灰塵、粉塵、油煙等空氣衛生，建議在家大掃除、刷馬桶、洗冷氣時都盡量佩戴好口罩。

此前，大陸也曾發生過與黃麴黴菌相關的中毒事件。黑龍江省雞西市雞東縣興農鎮一家9人在「十一」長假期間聚餐後，出現中毒症狀，最終有7人死亡。

調查結果顯示，這9人共同食用了自制「酸湯子（用玉米水磨發酵後做的一種粗麵條樣的主食）」，而該酸湯子食材已在冰箱冷凍一年，導致黃麴黴毒素超標引發食物中毒。