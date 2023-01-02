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尾牙續攤起殺機！他衝超商買菜刀　當街砍死老同學

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲其他同席的友人表示，兩人在席間並未發生爭執，不知為何會演變成殺人事件。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府2022年12月31日一名55歲男子在路上遭人砍殺死亡，嫌犯行兇後逃亡，不過隔日就被警方逮捕。根據調查，2人為老同學，事發前正和其他朋友一起舉辦尾牙，怎知到續攤結束後，暫時離開餐廳的嫌犯，卻突然在店門口持菜刀往被害人身上捅去，隨後騎著自行車逃逸。

根據《關西電視台》報導，55歲的死者新田浩之2022年12月30日與十多名老同學們一同舉辦尾牙，在氣氛烘托之下，一行人便到第2家餐廳續攤，並且一路喝到隔天凌晨1時20分左右才離開餐廳。然而當一行人走出餐廳時，暫時離席的55歲嫌犯稻掛躍卻突然手持菜刀，往被害人的右邊肋骨刺去。

根據警方調查，嫌犯稻掛躍在事件發生的前50分鐘突然離開餐廳，跑到附近的便利商店購入長約15公分的菜刀作為凶器。被害人遭砍後隨即被送往醫院搶救，但仍因傷勢嚴重不治身亡，死因則為失血過多。警方事後則是在案發現場附近發現沾著血的菜刀。

兩人的同學指出，在尾牙中兩人並沒有發生明顯的爭執。嫌犯犯案後隨即騎著自行車離開現場，不過1日就在兵庫縣被警方逮捕。警方指出，稻掛躍承認自己持菜刀砍同學，但是卻否認是蓄意謀殺，並強調自己無意殺人。

警方接下來將繼續調查詳細事發經過，並釐清具體犯案動機。

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