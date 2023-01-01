家人出頭期！他加碼包裝潢「要女友平分房貸」　她1理由秒拒絕

▲男方買房請她分貸款，月光族女友秒拒。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

「女友不願意跟我一起還房貸！」一名男網友抱怨，「最近可能是收入比起以前有所增加，開始想買房子，女友也常常跟我說，以後一定要搬出去生活。但是當我開始認真跟她談我想買房子，希望她幫我一起繳房貸跟我一起努力」，對方卻認為她會沒有錢生活，不願意幫忙出貸款，讓他感到十分無奈。

原PO在網路論壇Dcard發文，「小弟快滿27歲，女友快滿26歲，我們愛情長跑快7年，從大學時期就在一起到現在，大學時期就有在打工，畢業後又工作了幾年，用這幾年存下來的錢開了一間小吃店（學區賣麵的），平均一個月也有7、8萬，而女朋友畢業後當美甲學徒，現在已出師，一個月3萬沒問題。」。

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男網友提到，「最近可能是收入比起以前有所增加，開始想買房子。女友也常常跟我說，以後一定要搬出去生活。但是當我開始認真跟她談我想買房子，希望她幫我一起繳房貸跟我一起努力，我也沒有多好高騖遠，我覺得買個7、800萬，兩房一廳左右能夠兩人幸福的生活就好，而我開出的條件我也覺得不會太委屈她。」

原PO表示，「我家裡會幫我們支付頭期款，然後我個人會支付裝潢費，剩下貸款一個月大約需要繳快2萬左右，我們就一人一萬，但萬一真的萬一我們之後分手了，我願意每個月扣2、3000剩下女方繳的貸款通通歸還，以上條件我都會白紙黑字給她保障。但她卻覺得，她會變得沒有生活品質，她一直都是月光族，她不想本來一個月能花3萬，現在只能花2萬」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「為何要幫你付房貸，房子有她的名字嗎」、「看起來是你為了自己想買房，搬出去生活也可以租房，存夠錢或結婚後再買，為什麼要女友幫你出房貸」、「基本上就你覺得房子是你的，所以女方要付你租金，然後又要女方幫著還貸款，所以女方是得到了啥？房子也不在她名下，這不是必虧投資嗎」。





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