今增20死！50多歲男「返台不適至急診」　住院搶救10天不治

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增20例死亡，其中1例為境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，該個案為長年旅居紐西蘭的男性，有糖尿病、高血壓、冠心病與腎臟病，曾接受腎臟移植。去年12/19返台當日就醫身體不適至急診，住院搶救10天依然不治。

莊人祥表示，該名個案前次出境是在2016年，去年12/19入境當天就收住加護病房，次日PCR陽性確診後轉專責加護病房，插管使用呼吸器、葉克膜，也使用瑞德西韋、類固醇，經搶救仍於12/28過世。

今日另有一名特殊死亡個案，為40多歲女性，有癌症轉移病史，接種3劑COVID-19疫苗，12/28因咳血至急診，檢查有肺炎及COVID-19 PCR陽性確診，住院後因病況惡化於12/29死亡。死因為新冠肺炎併敗血性休克。

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指揮中心統計，截至目前國內累計20,806,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,932,635例排除)，其中8,872,746例確診，分別為40,307例境外移入、8,832,385例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,273例COVID-19死亡病例，其中15,255例本土，個案居住縣市分布為新北市2,972例、臺北市1,656例、臺中市1,631例、高雄市1,509例、臺南市1,138例、桃園市1,126例、彰化縣968例、屏東縣592例、雲林縣500例、南投縣495例、苗栗縣421例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市262例、新竹縣254例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另18例為境外移入。