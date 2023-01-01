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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德出席元旦升旗　景美拔河隊領唱國歌

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2023年總統府元旦升旗典禮，以「眾志成城、台灣向前、Together we can」為主題，清晨由世運會5連霸的景美女中拔河隊田嘉蓉、獲得「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」的台大學生洪宇辰領唱國歌，總統蔡英文、副總統賴清德也一同出席典禮。隨後，蔡英文將於8時30分，於總統府內發表元旦談話，說明2023年的施政方針。

升旗典禮前在凱道上的暖身演出，也以「自信台灣、迎接世界」為為 主軸設計，凌晨5點開始，中山女高旗槍隊、建中樂旗隊陸續登台，國內知名鼓手張文光老師率領團隊，以結合生活中的律動和打擊樂熱鬧開場，緊接著曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的Voco Novo爵諾歌手， 藉由豐富的人聲音色及線條，完美演繹自創及經典歌曲，帶領民眾展望新年新氣象。

上午6點26分，伴隨著晨曦破曉，蔡英文、賴清德走出總統府外抵達會場，與會民眾揮舞國旗，隨後在景美女中拔河隊、台大機器人程式設計團隊領唱國歌後，約6點31分左右升旗，蔡賴約於6點34分許，向人群揮手致意後返回總統府內。

今年元旦總統府升旗典禮邀請了台大「KIBO la na tsu bu KIBO ／ Robology Awesome Aliensu」機器人程式設計團隊，以及景美女中拔河隊代表共襄盛舉，感念國人成功守住疫情，且年輕人在國際競賽中的優異表現，不僅讓世界看見台灣，更展現台灣人不畏挑戰的生命力，積極與世界接軌。

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮 。（圖／記者李毓康攝）

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