人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單求償百萬...獲賠「驚人金額」

▲一名人夫沉迷「半套」性交易刷爆信用卡，遭老婆提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者翁子皓／台中報導

台中一名章姓女子發現家中財務出狀況，調查老公的信用卡明細後，發現老公沉迷情色按摩店，三不五時跑去進行「半套」性交易，讓她氣得對老公提告，求償100萬元。法官發現人夫曾跟友人表示「刷卡紀錄爆炸」、「按摩的事情爆開了」等語，認定人夫確實有去色情按摩店，因此判他要賠償妻子，但只要賠5萬元。

判決書指出，人夫與老婆章女2016年結婚，但後來他迷上情色按摩店，經常去店裡進行「半套」性交易，並多次拒絕與老婆履行同居義務。然而，章女發現家中財務出現缺口，調查老公的信用卡之後，發現老公的行為，讓他精神痛苦，憤而向老公求償100萬。

人夫供稱，他與友人間對話論及按摩等事，只是因不甘示弱，為男性友人間的吹牛而已，自己並未從事色情按摩行為。法官調查，根據人夫的信用卡明細，他確實多次到色情按摩店消費，此外，人夫在事發後曾透過手機傳訊，向友人表示「我之前去按摩的事情爆開了」、「刷卡紀錄爆炸」、「早知道就不刷」、「沒有按摩被抓包的經驗，沒有方法處理」、「木已成舟」等語，法官認定此為人夫確實有去按摩店消費。

法官認為，夫妻婚姻關係中，夫妻有維護婚姻純潔的義務，這不僅出於道德上的期許，更受到法律規定之保護，而人夫於婚姻關係存續中，多次從事半套性交易行為，足以破壞章女婚姻的圓滿幸福，造成章女精神痛苦，因此判人夫要賠5萬，全案還可上訴。