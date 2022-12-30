老公手伸進弟媳衣服「一手在內褲」！她目睹全程　愣30秒淚奔

▲另一半與弟媳在廚房恩愛，被她抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，當時還沒跟另一半結婚，就已經住在對方家，有次在廚房撞見老公把手伸進弟媳的衣服裡，一隻手在內衣裡， 另一隻手在內褲裡，她愣在原地30秒，還懷疑自己看錯，事後另一半編了個超瞎的理由，她居然相信了，多年後她再次問起，老公竟然回「是因為刺激」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」，有天她在跟婆婆聊天，結束後想去找老公，弟媳的小孩說媽媽跟阿伯都在廚房，她想說應該是在忙晚餐，開心下樓找老公，結果卻看到令她很錯愕的一幕。

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原PO回想當時的狀況，「隊友從背後抱住他弟的老婆，隊友一手在女人內衣裡， 另一隻在內褲裡，他們是背對著我，後來才又轉過來繼續...當下那女的反應， 真的沒讓我感覺有掙扎的樣子」。她愣在原地30秒說不出話，還懷疑是自己看錯，回過神後崩潰逃離現場。

▲原PO最後選擇原諒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

事後，另一半解釋「因為全家人都討厭弟弟的老婆，所以想用這種方式讓那女人離開」，雖然這理由很瞎，但原PO卻相信了。婆婆也不斷道歉，希望原PO可以再給兒子一個機會，事發後兩周，原PO懷孕了，她也選擇了原諒。幾年過去，她問另一半當年為何那樣做，「隊友只給我兩個字，刺激」。

貼文一出，掀起網友討論，「我看了會懷疑弟媳跟家族其他男人會不會也有一腿」、「我實在不知道怎麼說，只想問妳這婚姻，刺激嗎」、「妳是不是被下咒了，才信這些鬼話」、「我以為我在看情色小說，這種事，應該只有黃片才看得到吧，然後這種男人妳還是嫁了？妳很怕嫁不出去嗎？就算懷孕了，還是有其他解決方法的，為什麼要糟蹋自己？」