打破蘋果22年來慣例！第四季沒有新Mac機型發布

▲22年來首度第四季沒有新Mac發布。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 MacRumors 報導，2022 年第四季成為蘋果 22 年來第一個沒有新 Mac 機型的季度，因為之前預期的設備，例如下一代 MacBook Pro 和Mac Pro機型，已被推遲到 2023 年。

從歷史上看，從 2001 年推出 iBook G3 開始，蘋果每年都會在 10 月至 12 月的第四季至少發布一款新的 Mac 機型。代表到年底，包括 iPod、iPhone、iPad和 Apple Watch 在內的產品線的整個生命週期都會有一款新的 Mac。

蘋果先前發布的最後一款 Mac 是M2 MacBook Air，於 7 月 15 日發布。根據先前的經驗，MacBook Air‌ 發布後，下一款產品卻沒有在第四季出爐，今年成為產品週期最長的一年。

先前傳言指出，新的 14、16 吋 MacBook Pro 機型將在今年年底前問世，但隨著 2022 年接近尾聲，這先原先預期的新品可能大幅延遲。韓國部落客 yeux1122 表示，更新後的 14、16 吋 MacBook Pro 機型要到明年 3 月左右才會推出。