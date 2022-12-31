　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

打破蘋果22年來慣例！第四季沒有新Mac機型發布

▲22年來首度第四季沒有新Mac發布。（圖／取自MacRumors）

▲22年來首度第四季沒有新Mac發布。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 MacRumors 報導，2022 年第四季成為蘋果 22 年來第一個沒有新 Mac 機型的季度，因為之前預期的設備，例如下一代 MacBook Pro 和Mac Pro機型，已被推遲到 2023 年。

從歷史上看，從 2001 年推出 iBook G3 開始，蘋果每年都會在 10 月至 12 月的第四季至少發布一款新的 Mac 機型。代表到年底，包括 iPod、iPhone、iPad和 Apple Watch 在內的產品線的整個生命週期都會有一款新的 Mac。

蘋果先前發布的最後一款 Mac 是M2 MacBook Air，於 7 月 15 日發布。根據先前的經驗，MacBook Air‌ 發布後，下一款產品卻沒有在第四季出爐，今年成為產品週期最長的一年。

先前傳言指出，新的 14、16 吋 MacBook Pro 機型將在今年年底前問世，但隨著 2022 年接近尾聲，這先原先預期的新品可能大幅延遲。韓國部落客 yeux1122 表示，更新後的 14、16 吋 MacBook Pro 機型要到明年 3 月左右才會推出。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
《木曜》錄影爆發生意外！　男大生被射傷
「5身體部位」一堆人沒洗乾淨！　醫曝超髒習慣：只沖肥皂水
安裝「1家電」被瘋狂勸退！　過來人認同：台灣用不到
迎接2023！　各縣市跨年交通管制一次看
台灣鯛退散！店門口貼「200字↑」內用規定　1族群看完讚翻
快訊／IU發聲了！　認愛李鍾碩
快訊／全民有望領錢了！　蔡英文曝規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

打破蘋果22年來慣例！第四季沒有新Mac機型發布

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」內建功能順利獲救

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

迎接新年！蘋果推兔年的限量版AirPods Pro

新款iPad Pro估2024年登場　採用新螢幕材質、2尺寸可選

2022年倒數計時！Google輸入關鍵字下繽紛彩帶雨

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

打破蘋果22年來慣例！第四季沒有新Mac機型發布

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」內建功能順利獲救

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

迎接新年！蘋果推兔年的限量版AirPods Pro

新款iPad Pro估2024年登場　採用新螢幕材質、2尺寸可選

2022年倒數計時！Google輸入關鍵字下繽紛彩帶雨

明年有望「還稅於民」？龔明鑫：一定用在人民身上

送外燴餐食...餐車撞護欄變碰碰車翻覆　食材灑滿環東大道

在對的地方做喜歡的事 東森房屋鄭任勝：人生的快樂莫過於此

快訊／中山高116K資源回收場火警　濃煙衝天阻視線…影響雙向車流

不靠父母買房天經地義？ 他認「本來就不公平」：努力當第一代

桃機加強檢疫中國班機　蘇貞昌：保護國人健康施行對應措施

蔡英文點頭「還稅於民」　藍委轟：本來就該做還要恩准？

大貨車司機遭通緝...拒捕嗆聲：1分鐘不讓路就撞警車　警破窗逮人

國1台中路段「1公里內2起車禍」8車受損　警籲5原則避免二次事故

人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

3C家電熱門新聞

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

打破蘋果22年來慣例！第四季沒有新Mac機型發布

年終折扣！兩款iPhone 14打88折　保護貼買一送一

蘋果最強晶片要來了！外媒曝最新MacBook Pro將搭載

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

中華電信攜手Cisco　新雲端守護方案建構高品質企業網路

墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」順利獲救

Sony Xperia再有新品要亮相？

迎接新年！蘋果推兔年的限量版 AirPods Pro

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

2022年倒數計時！Google輸入關鍵字下繽紛彩帶雨

新款iPad Pro估2024年登場　採用新螢幕材質、2尺寸可選

更多熱門

相關新聞

「5款高級感腮紅」顯白不挑膚

「5款高級感腮紅」顯白不挑膚

秋冬之際，除了唇膏、眼影需要換色系營造氛圍感，腮紅也必須跟著轉換氣氛。腮紅控們快看過來！以下整理出5款秋冬必備腮紅，顯白不挑膚色，清清淡淡不失高級感，輕輕一抹，絕對讓你魅力值爆表。

《英雄聯盟》能在MAC玩？

《英雄聯盟》能在MAC玩？

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

MAC唇膏大對決！霧感、水潤你愛哪味？

MAC唇膏大對決！霧感、水潤你愛哪味？

超美柔霧唇！MAC絲柔粉霧唇釉#991

超美柔霧唇！MAC絲柔粉霧唇釉#991

關鍵字：

Mac

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

每半小時一人大腸癌！　專家推「每天1杯這飲品」風險大降

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面