Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

▲研究人員在Mac的App Store上發現7款惡意工具型App。（圖／取自pixabay）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果Mac用戶注意！據外媒《Macobserver》報導，有研究人員在Mac的App Store上發現7款惡意工具型App，有惡意軟體隱藏其中，用戶只要下載，就可能被誘使訂閱高額付費服務，且其中幾款還曾擠進App Store的百大熱門App。

據《Macobserver》條列出，7款惡意工具型App分別是：

１、PDF Reader for Adobe PDF Files

２、Word Writer Pro

３、Screen Recorder

４、Webcam Expert

５、Streaming Browser Video Player

６、PDF Editor for Adobe Files

７、PDF Reader

從名單中可看出，7款當中有多達3款為PDF工具App，其中「Adobe PDF Files」甚至是美國Mac App Store教育類第一名。

此外，研究人員表示，7款App來自中國同一開發團隊，卻偽裝成不同公司開發，且一度騙過App Store審查團隊。目前7款App惡意App已遭下架，也提醒下載過的用戶盡快手動刪除這些App。