　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

▲Macbook。（圖／取自pixabay）

▲研究人員在Mac的App Store上發現7款惡意工具型App。（圖／取自pixabay）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果Mac用戶注意！據外媒《Macobserver》報導，有研究人員在Mac的App Store上發現7款惡意工具型App，有惡意軟體隱藏其中，用戶只要下載，就可能被誘使訂閱高額付費服務，且其中幾款還曾擠進App Store的百大熱門App。

據《Macobserver》條列出，7款惡意工具型App分別是：

１、PDF Reader for Adobe PDF Files

２、Word Writer Pro

３、Screen Recorder

４、Webcam Expert

５、Streaming Browser Video Player

６、PDF Editor for Adobe Files

７、PDF Reader

從名單中可看出，7款當中有多達3款為PDF工具App，其中「Adobe PDF Files」甚至是美國Mac App Store教育類第一名。

此外，研究人員表示，7款App來自中國同一開發團隊，卻偽裝成不同公司開發，且一度騙過App Store審查團隊。目前7款App惡意App已遭下架，也提醒下載過的用戶盡快手動刪除這些App。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／雨彈轟炸！永康交流道下變「水樂園」畫面曝光
國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮
快訊／高雄雷雨狂轟！　岡山「電桿倒塌」周邊停電
快訊／雷雨彈炸高雄！本館路水淹騎樓　鳥松中正路積到「輪胎高」
50歲男肝硬化末期！突喊：想咳嗽　醫一進門嚇傻
快訊／雨彈開炸南部三縣市　台南、高雄列一級淹水警戒
三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

Google彩蛋藏驚喜！輸入這兩組關鍵字　收穫「啪啪啪」特效

iPhone打開3設定被偷也好找！　美國「機智女」分享尋機過程

Lightning將全面走入歷史！分析師：明年AirPods將採用USB-C

iPhone 14系列發表在即　外媒盤點這9種產品別急著買！

三星發表會今登場！兩大摺疊機皇現身　新品傳聞大盤點

無懼金管會！最強分析師再爆：iPhone 14供應鏈不受台海緊張影響

「你說的藍是這個藍？！」技嘉AERO 16色彩接力挑戰　揪你角逐色彩大師

7月手機降價榜出爐！iPhone 14發表前夕　前代機款降價7710元

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

Google彩蛋藏驚喜！輸入這兩組關鍵字　收穫「啪啪啪」特效

iPhone打開3設定被偷也好找！　美國「機智女」分享尋機過程

Lightning將全面走入歷史！分析師：明年AirPods將採用USB-C

iPhone 14系列發表在即　外媒盤點這9種產品別急著買！

三星發表會今登場！兩大摺疊機皇現身　新品傳聞大盤點

無懼金管會！最強分析師再爆：iPhone 14供應鏈不受台海緊張影響

「你說的藍是這個藍？！」技嘉AERO 16色彩接力挑戰　揪你角逐色彩大師

7月手機降價榜出爐！iPhone 14發表前夕　前代機款降價7710元

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

波特王開砲：抖音、小紅書都是文化統戰！　嗆共軍演「早說不會打」

快訊／雨彈炸南台「永康大積水」！交流道下慘變「水樂園」

劉基鴻吃壞肚子　賽前緊急到醫院吊點滴

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

基隆主普壇開燈放彩共璀璨　蔡英文見證國定民俗文化典範

熱狗接兒子放學被拒絕！　遭嫌棄「穿得很奇怪」：他覺得我丟臉

KID收「三七仔送匿名包裹」嚇壞　急調監視器…結局反轉：X北喔！

萬海7月營收年增17.75%、月減5.33%　法人估8月難免再下修

快訊／高雄雷雨狂轟！路樹壓路險砸車　岡山「電桿倒塌」周邊停電

梁靜茹絕美洩香肩登《好聲音》！　隔空合唱劉德華網嗨炸

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

3C家電熱門新聞

7月手機降價榜出爐！iPhone 14發表前夕　前代機款降價7710元

iPhone 14系列發表在即　外媒盤點這9種產品別急著買！

郭明錤再爆：台海緊張不影響iPhone 14供應鏈

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

蘋果繼續吃老本？最新爆料：Apple Watch S8「幾乎沒差」

Lightning將全面走入歷史！分析師：明年AirPods將採用USB-C

他換新機拒三星！轉買蘋果卻遇尷尬1件事

三星發表會今登場！兩大摺疊機皇現身　新品傳聞大盤點

美國女尋機無阻　只需做好3設定

iPad Air 6最新爆料流出　電池升級、外觀重新設計

最便宜iPad 10將有「6大改變」！渲染圖曝光　保留Home鍵還支援5G

iOS 16最新測試版出爐　這項新功能卻被取消

Mac用戶快刪！7款熱門App藏惡意軟體恐竊錢　多款擠進百大熱門

Google彩蛋藏驚喜！輸入這兩組關鍵字　收穫「啪啪啪」特效

更多熱門

相關新聞

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

近期各家廠商都注重資安問題，而在Google Play中也多次被發現有許多帶有惡意軟體的App，不過現在外媒報導指出，蘋果App Store中，也出現惡意的App，並且目前還有高達84款在App Store上。

蘋果App Store推新規定　用戶僅一招避免「偷漲價」

蘋果App Store推新規定　用戶僅一招避免「偷漲價」

App漲價直接續訂　蘋果App Store規則更新

App漲價直接續訂　蘋果App Store規則更新

MAC唇膏大對決！霧感、水潤你愛哪味？

MAC唇膏大對決！霧感、水潤你愛哪味？

祖克柏轟蘋果App抽30%　結果Meta元宇宙賣NFT要抽 47.5%！

祖克柏轟蘋果App抽30%　結果Meta元宇宙賣NFT要抽 47.5%！

關鍵字：

MacApp Store

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面