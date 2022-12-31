快訊／本土+25674、增38死　40多歲女性家中猝死「死後確診」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增25,674例本土個案，比上周同日增加約43%，也是連續11天出現上升趨勢；今日另新增81例境外移入，確診個案中新增38例死亡，死亡個案最年輕為40多歲性，12月20日家中昏迷死亡，死後確診新冠。

指揮中心表示，今日新增之25,674例本土病例，為11,650例男性、14,010例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,405例)，臺中市(3,212例)，臺北市(2,981例)，桃園市(2,833例)，高雄市(2,442例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,260例)，新竹縣(923例)，新竹市(779例)，苗栗縣(679例)，雲林縣(466例)，屏東縣(455例)，南投縣(383例)，基隆市(375例)，嘉義縣(371例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(233例)，花蓮縣(206例)，金門縣(120例)，臺東縣(103例)，澎湖縣(69例)，連江縣(8例)。

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▲指揮中心公布確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲女性，未接種COVID-19疫苗，具多重慢性病史，今年曾多次因血糖控制不良而住院治療，12/20在家中昏迷送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗採檢新冠PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增81例境外移入個案中，為44例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲以上，分別自日本(2例)、香港及新加坡(各1例)，另77例感染國家調查中。入境日期介於今年11月30日至12月30日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。