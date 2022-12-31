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檢察官霸凌菜鳥律師！　法庭抄筆記遭斥責「當庭變被告」

年輕律師在偵查庭抄筆記竟遭檢察官斥責並列為被告。（圖／本刊繪圖組）

▲年輕律師在偵查庭抄筆記竟遭檢察官斥責並列為被告。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

檢察官和律師經常在法庭上針鋒相對，北部地區的檢察署和律師公會日前難得「一笑泯恩仇」召開檢律聯繫會議，雙方對司法改革議題交換意見、暢所欲言，不料有律師在會場上提出：士林地檢署某檢察官竟將在偵查庭內抄筆記的年輕律師列為被告，還當場查扣筆記！在場檢察首長和檢察官們聽到律師界的控訴無不面面相覷，感到不可置信，與會檢察官私下打聽後，才知道原來始作俑者是士檢的蔡姓檢察官。

據了解，這件事情起源是一位男性工程師認為自己遭到網路愛情詐騙，送了女網友首飾等高價禮物後，女網友就消失了，後來才知道對方已婚，男工程師找上「協奕法律事務所」請求協助，由律師陳思默擔任訴訟代理人向士林地檢署提告。

由於這種類型案子較單純，許多司法官都會勸諭和解，希望雙方各退一步，協調出一個數字後撤告，不但可以避免當事人多次奔波司法機關造成訟累，還可以防止積案如山的檢察署雪上加霜，算是一舉多得，不料卻發生案外案！

承辦本案的士林地檢署蔡姓檢察官收案後，傳訊雙方當事人出庭，時間選在今年11月30日下午，原告由告訴代理人陳思默律師陪同出庭。蔡姓檢察官進行人別訊問，問到關係人（本案被告配偶）的身分和手機號碼時，書記官立即紀錄並顯示在電腦螢幕上，律師陳思默遂將對方電話號碼記在自行準備的A4大小的白紙上，做為日後談和解時連絡用途，不料竟遭蔡姓檢察官大聲喝止。

士檢蔡姓檢察官將抄筆記的年輕律師當庭列為被告，引起律師界公憤。（圖／翻攝臉書、本刊資料照）

▲士檢蔡姓檢察官將抄筆記的年輕律師當庭列為被告，引起律師界公憤。

蔡姓檢察官對著律師陳思默怒目斥責：「你在幹嘛！？你在抄什麼！」接著問說：「你在抄電話號碼嗎？來法警把他寫的東西拿過來。」同時厲聲指責：「告訴代理人可以抄錄關係人電話號碼嗎？你知不知道你違反《個資法》？來你不給我筆記是不是？還是要把你當現行犯逮捕？」陳思默表示：「我是在執行律師業務，並無違反《個資法》犯意。」蔡說：「那你有沒有在記嘛？你的客觀行為不是有做嗎？」

此時，蔡姓檢察官轉頭詢問詐欺案關係人：「對方告訴代理人有違反《個資法》嫌疑，是否要提告？」既然檢察官都這麼說了，關係人當然回答：「要提告！」於是蔡姓檢察官要求律師陳思默和告訴人男工程師先離庭，不久再要他們進偵查庭。此時，蔡姓檢察官稱：「關係人確定要提告，這案件問完後會問你的案件。」還「好意」地說：「我勸過關係人了啦，幫過你了，但關係人還是要告，程序還是要跑。」

詐欺案問完後，蔡姓檢察官開始處理律師陳思默的「違反《個資法》案」，也對他進行人別訊問，這時詐欺案的告訴人、被告及關係人統統都還在庭上。蔡姓檢察官問陳思默：「有何答辯？」陳說：「自己所紀錄的是執行律師業務的正當範圍，並未違反《個資法》」，蔡反問：「執行律師業務嘛？那要不要幫你函詢律師公會，說律師抄錄關係人電話是否為執行業務範圍？」陳答：「沒意見。」

這時蔡再問關係人：「是否陳述意見？」關係人答：「他在抄我電話時我感到心生畏懼」並結束訊問，並查扣陳的筆記紙當作證物。此時這位幫告訴人打愛情詐欺官司的律師陳思默，歷經一段陪偵應訊的奇幻旅程，竟然轉身就變成被告！

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