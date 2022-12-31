今天衝跨年！「2023全台迎新年」懶人包　搭摩天輪看煙火再迎曙光

▲元旦連假全台均有舉辦跨年、迎曙光活動。（圖／東管處提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假登場，今天就是跨年夜，交通部觀光局統整全台各地的跨年及迎曙光活動，包括梨山、谷關、日月潭跨年晚會；麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界煙火秀；阿里山日出印象音樂會；梨山、馬祖升旗典禮等。

觀光局表示，今日（12月31日）梨山、谷關、日月潭等都有舉辦跨年晚會，在美景之中欣賞音樂會、煙火秀，一起歡送2022年。麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等也有精彩絕倫的煙火秀、跨年演唱會等，推薦大小朋友到主題樂園歡度佳節。

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隔日元旦則可到東北角欣賞龜山朝日，阿里山參加一生必去的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，沐浴在高山晨曦中，或到馬祖參加東引迎晨曦及升旗健。

▲全台跨年活動一覽。（圖／觀光局）

北部民眾，可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年。中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。

而日月潭跨年今年將從今日（12月31日）晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火。麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出。

南部民眾，則不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，享受大自然的洗禮，在高山上許下新年新希望。或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲中，擁抱第一道日出。

▲跨年活動包括音樂會、煙火秀、迎曙光等。（圖／觀光局）

此外，還有劍湖山世界跨年活動，將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出。義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火。

另也可至離島迎接新年第一道日出，遊客可到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光，昂首闊步2023，參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖。觀光局表示，所有詳細資訊可至至相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。