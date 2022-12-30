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台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」：友台條文質量均前所未有

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」，友台條文質量均前所未有。（圖／路透）

文／中央社

針對美國總統拜登（Joe Biden）簽署「2023財政年度綜合撥款法」，外交部今天表示感謝，強調其中友台條文的「質與量均為前所未有」，且主動為台美雙方多個領域的合作增加更多資源。

外交部發布新聞稿指出，拜登在美東時間29日簽署「2023財政年度綜合撥款法」，完成法案的立法程序，並為撥款法支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源。

外交部表示，該法案除首度納入外國軍事融資（FMF）貸款選項外，並提高挹注全球合作暨訓練架構（GCTF）經費至400萬美元，且同意美國在台協會（AIT）經費可用於台灣學人計畫（Taiwan Fellowship Program）。

撥款法另指定核撥500萬美元給予國務院及美國國際開發總署（USAID），加強與台灣等區域盟友及夥伴在太平洋島國的合作計畫，也同意自國際軍事教育暨訓練（IMET）計畫中，撥款協助台灣參與等。

針對此次立法，外交部表示，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次展現對台美關係的支持及對台海安全的重視。政府未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，逐步推動各項友台條文的落實。

外交部指出，台灣將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係。

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