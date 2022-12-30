大量買俄能源表支持？　時殷弘：中方始終公正「反對」使用核武

▲「俄烏衝突」。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平今（30）日與俄羅斯總統普丁進行視訊會談，討論雙邊關係和地區問題，並且針對烏克蘭危機交換意見。大陸國際關係學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，外界認為中俄元首9月15日（簡稱915）會面後，中國開始大量進口俄羅斯能源，讓外界誤解是變相支持俄羅斯。他說，實際上中國至今都沒有改變「俄烏衝突」的原始立場，反而堅決反對俄羅斯使用核武器，試圖降低俄烏戰爭威脅性。

今年2月發生「俄烏戰爭」，中俄領導人於9月15日第一次會面，雙方皆出席在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會元首會議。當時普丁承認，中國對烏克蘭局勢的「疑問和擔心」，並且讚賞中國在戰爭中抱持「平衡」立場。習近平也釋出善意，表示願意在中俄合作上，涉及彼此利益的問題相互支持。

事隔三個多月，中俄元首今天下午進行年末視訊會談，針對烏克蘭危機交換意見。習近平強調，俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示贊賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。中方將繼續秉持客觀公正立場。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪時強調，「中國至今都沒有改變對『俄烏戰爭』的原始立場，並且維持中俄領導人於915會面的內容。」

▲中俄領導人視訊會談（2022.12.30） 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

時殷弘進一步說，首先，中國依然持續呼籲國際社會一起結束「俄烏衝突」，二是中國十分反對俄羅斯在「俄烏衝突」中可能使用「核武器」，試圖避免增加雙方戰爭威脅。

今年2月普丁出席北京冬奧會開幕式期間會晤習近平，兩國簽署建立「無上限」合作的戰略夥伴關係協議。半年多後，中俄元首於9月會見後，中國大開始大量採購俄羅斯石油、天然氣。普丁也多次公開支持對台灣立場，指責西方國家在涉台問題製造分歧。

針對上述中俄默契，看在外界眼裡，中國就是在暗地支持俄羅斯？時殷弘分析，「歐洲國家實行制裁，減少購買俄羅斯能源，中國反而一直增加購買量，被外界認為就是支持俄羅斯在烏克蘭問題，事情一碼歸一碼，「中國在『俄烏衝突』始終保持公正客觀原則。」

至於，談到近期中俄軍事演習釋出訊號，時殷弘表示，「針對日本安全國家政策變化，中俄演習就是劍指日本國家戰略激進的變化。」

他進一步說，長期以來，美日同盟極為緊密，面對中俄實行多項具體合作，尤其是在日本海內軍演，不只讓日方坐立難安，也會讓美國下一步棋更加謹慎，起到警惕作用。