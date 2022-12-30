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社會 社會焦點 保障人權

機車把手掛蔬菜海鮮…噁賊偷了不跑還就地DIY！　失主目擊報警

▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沈男在超市前偷了掛在別人機車上的菜，非但不離開還當場打起手槍，失主看見淡定報警。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名29歲沈姓男子在生鮮超市前，看到一部機車上掛著一袋蔬菜和海鮮，由於不見主人，竟順手牽羊偷拿，但得手後沒有急著逃離，反而直接拉下褲子拉鍊、當場打起手槍，機車主人回來時發現買來的菜被沈男偷了，還看見噁心一幕，傻眼報警。法院審後依竊盜罪、公然猥褻罪，處拘役55日，可易科罰金。

判決指出，沈男2021年12月11日早上，騎車到高雄一家生鮮超市，但他沒入內購物，卻是看到別台機車上掛著一袋物品，裡面青菜、雞蛋、蛤蜊、鮪魚片等通通有，主人又不在附近，竟然直接偷走放在自己車上。

而得手後沈男沒有匆忙離開，反而在光天化日之下直接拉下褲子拉鍊，開始DIY起來，隨後被偷的失主回來，不但直擊傷眼畫面，還發現自己買的價值550元生鮮在噁男車上，不慌不忙淡定報警處理，沈男這才騎車逃逸。

橋頭地院審後認為，沈男前有多次竊盜、妨害風化等被判刑前科，這次又偷東西、接著還公然打手槍，竊習難改，又未尊重他人，雖然坦承犯行，也把菜還給被害人，但未能達成和解，依竊盜罪、公然猥褻罪，處應執行拘役55日，可依科罰金，仍可上訴。

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