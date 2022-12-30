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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：防疫放開「不是放任不管」　而是「更加科學精準」

▲▼北京疫情,火葬場,殯儀館,發熱門診,醫院。（圖／路透社）

▲大陸各地疫情嚴峻，醫療系統面對龐大壓力。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情急速升溫，許多人質疑防疫鬆綁的速度太快，甚至已到了「躺平」的地步。對此，大陸國家衛健委專家梁萬年29日表示，這種調整不是完全的放任不管，而是更加科學精準地使資源放到最重要的防控任務和救治任務上來，「這次調整的快慢問題，我想歷史會證明這一點，我們認為現在的調整是恰當的、是科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。」

梁萬年提到，中國從2020年疫情防控開始，就一直在密切判斷三方面因素，一是對病原體、疾病的認識，如它的毒害性、危害性；二是人群免疫水平和衛生健康系統的抵抗能力，特別是防控能力和醫療救治能力；三是社會公共衛生干預措施。在重大疫情面前，中國一直考慮這三個方面要達到努力平衡的狀態。

▲▼上海疫情,急診室。（圖／路透社）

梁萬年指出，圍繞這一基本理論框架和思維，隨著人們對疾病和病原體的認識加深、人群免疫水平逐漸建立、抵抗力韌性增強，中國因時因勢不斷完善診療方案和防控方案，「從2020年以來的九版防控方案、二十條優化措施、『新十條』，到調整為『乙類乙管』，無不體現著中國對這三種因素的平衡結果。」

梁萬年強調，這種調整不是完全的放任不管，而是更加科學精準地使資源放到最重要的防控任務和救治任務上來，「這次調整的快慢問題，我想歷史會證明這一點，我們認為現在的調整是恰當的、是科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。」

▲▼北京疫情,火葬場,殯儀館,發熱門診,醫院。（圖／路透社）

另外，許多人也擔心中國大陸可能出現新的變種病毒，梁萬年解釋，中國非常關注病原體變異情況監測，也積極參與全球病原體監測工作，「一旦發現新的變種，或者變異導致病毒致病力、傳播力、毒力等方面發生變化，中國會及時通報世界衛生組織，並在防控方案、醫療救治等方面做好相應的優化完善和調整。」

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