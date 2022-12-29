竹北警追到沙鹿連開11槍！惡煞擄人撞警車　BMW丟龍井落跑

▲本案已由警方全力追捕中。（圖／讀者提供）

記者陳凱力、游瓊華、鄧木卿／綜合報導

竹北分局清晨6時許接獲轉報，指稱有民眾遭擄到轄區，警方鎖定疑似上車地點，專案小組一路南下，上午在沙鹿發現歹徒車輛，雙方一陣對峙，犯嫌甚至開車衝撞警車，警方連開了11槍才制止，但仍遭犯嫌逃逸。

據了解，犯嫌駕駛的車輛為租賃車，車上約有4-5人，犯嫌從沙鹿一路逃逸至龍井區三港路一帶棄車，警方趕抵現場後只發現白色BMW車輛，目前警方還在全力追緝中。