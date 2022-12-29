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喊價普拿疼一盒1500元！藥師公會「祭2懲處」：最重恐廢除執照

記者嚴云岑／台北報導

民眾瘋搶普拿疼，有藥師喊價1盒1500元拒絕道歉，更直接嗆「了不起我不做了」，但時隔一日卻態度大轉彎發表道歉聲明，強調原意是希望對方知難而退，而非要求以10倍價格購買。不過，藥師公會表示，該名藥師哄抬物價事證「非常明顯」，公會決議將藥師送到公平交易委員會進行最嚴厲懲處，也會蒐集相關資料，將其送往藥師懲戒委員會，最重可廢除藥師執照。

▲▼藥師公會理事長黃金城說明公會調查藥師抬價與處理過程。（圖／藥師公會提供）

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜。（圖／藥師公會提供）

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媒體報導有民眾要買普拿疼，但跑了5間藥局都買不到，後才知道藥品都被台商包走，需要一盒1500元才能買。對此，食藥署昨回應，據食藥署透過藥師公會了解，本案係因誤會而產生，並非事實。藥師公會也表示，此事基本上是表達與認知的誤會，被錯誤解讀語意的藥師也覺得很冤枉，認為自己被過度解讀，「怎麼民眾與聽者落差會差這麼大」。

不過，在媒體釋出錄音檔後，藥師公會再請督導進一步詢問，該藥師才坦言早上說謊。王明媛表示，他確實有和民眾說，「好啊，你拿1500來，我就撥一盒給你。」不過，該名藥師也和督導強調，1500元是話術，也拒絕為此舉道歉，也不怕影響到全國藥師的形象。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

雖然洪姓藥師已發表道歉聲明，表示告知消費者有台商欲包六百盒普拿疼是行銷話術，「目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以十倍價格購買」，也願意為個人用詞不當造成誤會致歉，但藥師公會依然秉持「決不輕放」態度，另祭出兩大應對措施。

藥師公會理事長黃金舜表示，在理事長任內從未發現這麼惡劣行為，「我也一再重申，若社區藥局有這種行為，藥師公會不會偏袒，一定會做做嚴厲處置。」

黃金舜提到，從昨天新聞媒體公布的錄音檔中，藥師哄抬物事證確鑿，且將一盒150元的普拿疼喊到1500元，價差達10倍。藥師公會今（29）日上午已緊急召開常務會議，決議將該名藥師送到公平交易委員會進行最嚴厲懲處，並蒐集相關資料，把該名藥師送到藥師懲戒委員會，最嚴重可廢除藥師執照。藥師公會也會要求地方公會持續對社區藥局了解，杜絕類似情況發生。

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