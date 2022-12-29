19歲女網紅DIY染髮腫成豬頭！　「頭皮流湯」嚴重過敏慘毀容

▲少女因為在家染髮，出現嚴重過敏反應。（圖／IG／luluziinha33）



記者王佩翊／編譯

巴西一名在網路上小有名氣的19歲女模特兒日前在家使用DIY染髮劑後，出現嚴重過敏現象，不但頭皮開始「流湯」，整張臉更腫得跟豬頭一樣，根本看不出是誰，甚至有一隻眼睛腫到遮擋視線，讓她崩潰不已。然而她在染髮前早已根據廠商的說明進行48小時的過敏測試，怎知卻還是嚴重過敏。事後她則將相關照片公諸於世，提醒粉絲在家染髮務必要小心。

根據《每日郵報》報導，來自巴西的19歲女模特兒路易莎（Luisa Kamei）同時也是一名網紅，她在社交軟體上擁有超過1萬3400名粉絲。然而她21日卻在社交平台發出一系列的「毀容」豬頭照，讓粉絲震驚不已。

▲路易莎以自身經歷提醒大家，務必要注意自己是否會對染髮劑過敏。（圖／IG／luluziinha33）



路易莎表示，她16日在家自己染髮，而認識她的人都知道，她經常在家DIY染髮。但她萬萬沒有想到，這次染髮卻讓她的臉近乎毀容。她直言，「我從來沒有對染髮劑產生這種反應。在染完頭髮的2天後，我突然發現自己早上起床時，頭皮有液體流出，隔天我的臉更腫得跟豬頭一樣，其中一隻眼睛甚至睜不開。」

原來路易莎是對該款染髮劑產生嚴重的過敏反應，然而她不解的是，明明自己已經按照產品說明書進行48小時過敏測試，卻還是出現嚴重過敏。她提醒粉絲，「廠商的48小時過敏測試根本沒用。」

路易莎提醒，「染髮劑過敏不只可能造成落髮、頭皮受傷，甚至會引發其他健康問題。如果出現更嚴重的過敏反應，會導致臉部和頭皮紅腫發癢、呼吸困難，甚至是全身過敏。」路易莎因為臉部腫脹問題嚴重，因此只能就醫，然而醫師卻告訴她，如果再晚一步就醫，恐怕就會出現難以挽回的結果。

她難過表示，「我看著鏡子，只想哭，我覺得自己像個怪物。」她強調，「今天我鼓起勇氣向你們展示我的樣子，就是希望大家可以注意自己使用的染髮劑類型，不要完全相信廠商的48小時過敏測試。」