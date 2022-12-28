今年吸管、塑膠袋變稀有！他怨「是台灣環保元年？」內行解釋了

▲現在有越來越多人注重環保，除了會帶杯子出門，也可能會自備環保餐盒。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

隨著國人環保意識逐年提升，政府也相繼推出多項減塑政策，鼓勵民眾自備餐具、購物袋習慣，不過，也不是每人都能適應。一名網友表示，小時後去麥當勞、超商時，都可以爽拿吸管、塑膠袋，結果才幾年的時間，現在許多店家已不給吸管，或是以紙吸管代替，出門沒自備個袋子也會不安心，納悶「今年是台灣環保元年嗎？」引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他小時候去麥當勞買飲料，都可以隨意拿吸管，去711買便當，店員也會提供塑膠袋，讓他度過了一個快樂的童年，不過才過了短短幾年，現在去買飲料，有的店家不主動給吸管，甚至不給，或是變成紙吸管，跟女友出門沒自備個袋子也都會不安心。

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原PO透露，前幾天和女友去超商買咖啡時，女友還直接拿出個鐵罐子，請店員直接裝在裡面，讓他相當震驚「連身邊唯一隊友都淪陷了」，實際查詢相關新聞，發現從2019年超商停止主動提供吸管、星巴克啟用紙吸管開始，今年政府又強制規定環保杯要折扣，明年開始連鎖超商、速食店也要準備環保杯不然就開罰。

原PO好奇，「到底發生什麼事了，難道今年是台灣環保元年嗎？不管政府還是企業都在講環保？現在不環保是不是就落伍了。」對此，不少網友也同感留言「紙吸管超噁，還好沒在用了」、「紙吸管我從來沒有插成功過，氣都氣死了，最後都是拿刀在封膜刺個洞撕開喝，好撕的就直接撕開」。

另外，也有專業網友出面解答，「不是台灣公司拚環保，是全世界公司都加速往ESG趨勢發展，因為未來10年很多資金都會要求公司符合ESG，誰做得好誰就有優勢，711前陣子才剛又被選進道瓊永續世界指數」、「我買了一個環保杯買飲料都折5元，其實還蠻棒的耶！」、「近年都在推綠色金融科技，跟ESG也有關」。

事實上，ESG就是環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）的縮寫，隨著氣候變遷對全球環境的衝擊，許多企業、政府紛紛推動ESG，根據MSCI世界ESG領導指數統計，注重ESG的企業在本益比和報酬率皆領先一般企業，全球大品牌企業更明確表示，若供應鏈廠商無法配合ESG轉型將會被淘汰，此對台灣企業衝擊力最大。