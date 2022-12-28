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友善特派員引領無障礙輕旅行　知名車商體驗嘉市全齡共享宜居城市

▲▼ 友善特派員領路，裕隆親子旅行團聖誕暢遊幸福諸羅城 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 友善特派員領路，裕隆親子旅行團聖誕暢遊幸福諸羅城 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市友善特派員帶領來自臺灣各地的裕隆家庭展開一趟親子友善無礙輕旅行，深度認識嘉義林業和桃城人文，歡樂的笑聲讓幸福的嘉義市充滿令人暖心的暖流！

▲▼ 友善特派員領路，裕隆親子旅行團聖誕暢遊幸福諸羅城 。（圖／嘉義市政府提供）

帶領無礙輕旅行的是今年榮獲嘉義市身心障礙楷模的羅碧芳。因小兒麻痺而長期坐輪椅的羅碧芳說，自己從小在嘉義市長大，深深覺得豐富的歷史文化與暖暖的人情味是嘉義市最大的特色。因此她與40多位身心障礙朋友參與「友善在嘉，愛我+1」計畫，親自走訪嘉義市友善餐廳、旅館和景點，設計通行無礙和服務友善的小旅行遊程，並擔任領路人邊走邊說，不僅跟遊客分享在地人的記憶和觀察，更讓大家看到身障者也能服務大家的能力，覺得非常驕傲。

▲▼ 友善特派員領路，裕隆親子旅行團聖誕暢遊幸福諸羅城 。（圖／嘉義市政府提供）

參與這趟小旅行有來自裕隆集團4個不同公司的同仁，透過格上租車所推出的「友善來嘉輕旅行5折優惠專案」，他們搭乘高鐵和台鐵來到嘉義，直接換乘納智捷Luxgen URX這款內建斜坡板的無障礙友善車輛，無論長輩的輪椅還是小嬰兒的娃娃車和大行李都可方便上車。

新竹的裕隆汽車劉偉瑄說，能夠不用長途開車帶著爸爸、媽媽和小BABY全家幸福出遊，品嚐美食和認識嘉義不僅是最棒聖誕節禮物，更與嘉義市友善特派員交上朋友，約好新年春節還要再來嘉義玩，真是太棒了。

▲▼ 友善特派員領路，裕隆親子旅行團聖誕暢遊幸福諸羅城 。（圖／嘉義市政府提供）

攜手嘉義市政府推動「友善在嘉，愛我+1」計畫的众社會企業創辦人林崇偉教授說，嘉義市觀光景點和餐飲旅宿業者對高齡、親子和身心障礙朋友服務的重視令人感動。無礙輕旅行結合了嘉義市立博物館、製材所與鐵道園區、檜意生活村、月桃故事館、愛木村觀光工廠、滿福樓與小原婚宴會館、樂億皇家等業者，攜手嘉義市政府共同改善無障礙出入口、浴廁設施和服務導覽活動，正因為有業者的積極參與，才能讓每一個歡喜來嘉的旅客得到賓至如歸的美好體驗。

嘉義市社會處林家緯處長表示，推動全齡共享世代宜居的城市願景，嘉義市持續培訓身心障礙者協助推動城市觀光景點、餐飲和旅宿業者改善環境與服務，推出12條友善小旅行遊程和包含300多家餐飲旅宿業者和景點的「嘉義市友善生活資訊網」，並在111年陸續獲得衛生福利部高齡友善城市無礙獎和經濟部社會創新採購獎的肯定。不僅長期推動無障礙旅遊的觀音旅行社、裕隆集團員工福委會也加入一起推動嘉義市無礙輕旅行的行列，更歡迎全國民眾多加利用，新年和春節假期來體驗幸福美好的嘉義市。

瞭解更多「嘉義市友善生活資訊網」
https://sites.google.com/view/FriendlyChiay

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