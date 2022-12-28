嘉義市招商觀光開紅盤　營利事業銷售額較去年成長

▲▼嘉義市住宿業不受疫情影響逆勢成長，營利事業銷售額1-10月較去年成長達29% 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022年爆發本土大規模確診案例，衝擊觀光產業，但嘉義市住宿業仍開紅盤，表現亮眼，根據最新財政部統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額1至10月較去年成長達29%。

嘉義市長黃敏惠感謝觀光業者跟市府同心為嘉義市觀光打拼。黃敏惠市長表示，即使新冠疫情衝擊，觀光軟硬體建設仍不止步，打造優質的投資環境，民間企業看好嘉義市未來投資前景，許多指標性品牌相繼進駐，IKEA、in89豪華影城、漢堡王、藏壽司、肉多多火鍋、老乾杯集團、客美多咖啡；同時建置大眾運輸系統，引進YouBike 2.0及電動公車，讓觀光客暢遊嘉義市更便利。

黃敏惠市長進一步表示，嘉義市政府為振興觀光產業，連續3年加碼國旅補助累積高達1億500萬，積極協助提升旅宿業者住宿率。期間接連舉辦購物節、光織影舞、管樂節、設計展、花海節、開嘉市集、科學168及諸羅少棒邀請賽等活動，帶動觀光潮，嘉義市各大飯店一房難求。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬表示，嘉義市住宿業營利事業銷售額，111年累計至10月達17億1,041萬3,000元，較110年同期的13億3,103萬6,000元，增加3億7,937萬7,000元，成長幅度達約29%。今年市府又再加碼提出4,000萬元國內團體旅遊補助，10人以上團體旅遊每團補助2萬元，執行至今整體住房率提升近 7 成，部分旅宿業者連假期間更達9成，目前預約達80%。補助到明年(112年)2月28日截止，提醒有意申請的旅行社業者腳步要加快，以免向隅。