當警察不到2hrs　菜鳥警初次出勤立大功....阻詐婦人千萬保命錢

▲▼台中員警蔡承恩（右1）正式當警察不到2個小時，就成功阻詐千萬元，菜鳥立大功。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局北屯派出所員警蔡承恩，12月21月才正式成為警察，結果上班第1天還不到2個小時，就處理一件婦人疑似被騙案，蔡員趕抵現場，得知婦人竟然一口氣要匯35萬美金（折合台幣1050萬元）到國外不明帳戶投資股權，苦口婆心的勸阻、詢問基本資料，換來婦人大罵「為何叫警察來」、「我有犯罪嗎？」最後在婦人心不甘情不願之下才停止匯款，而這也成了蔡員從警生涯難得初體驗。

蔡承恩今年10月警專畢業，經2個月實習，12月21日獲派到台中市警察局北屯派出所，當天8點上班，和同事郭沛侖外出巡邏，9點40分就接獲銀行行員通報有名楊姓婦人疑似遭騙案，2人迅速趕抵。

蔡、郭2人到場詢問，50多歲的楊婦心不甘情不願的透露，她經由多年好友從中介紹，認識一名自稱操盤手的老師，經由該名操盤手推薦，要投資國外股權，一次便打算投進美金35萬元。

行員查詢發現楊婦要匯款的國外帳戶，並非楊婦所有，屬不明帳戶，且金額太大，懷疑遭到假投資詐騙，警員與行員苦口婆心地向楊婦分析詐騙集團行為模式，並再三強調該國外帳戶非登記楊婦名下，若匯錢過去恐血本無歸。

不料，楊婦「見笑轉生氣」，不但不滿行員「為何叫警察來」，對於員警詢問為何問她個人資料還回嗆「我有犯法嗎？」由於眾人一直勸阻她匯款，楊婦最後只能不情願地打消匯款念頭。