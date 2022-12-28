　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重阿伯疑久病想不開　半夜花圃引火成焦屍！家屬悲痛認屍

▲▼李姓阿伯的單車遺留身分證、鑰匙及隨身物品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲李姓阿伯的單車遺留身分證、鑰匙及隨身物品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名阿伯疑長期慢性氣喘病纏身，凌晨騎單車到加油站買汽油返家，再騎到國小圍牆邊花圃引火，瞬間整個人成火球，路過巡邏警發現立即到旁邊店家拿滅火器滅火，但阿伯已成焦屍，他的哥哥表示，他雖然單身無業卻也沒有在外負債或染惡習，詳細原因待警方調查。

據警方調查，65歲李姓阿伯單身、無業，長期罹患慢性氣喘病，平時經濟倚靠住在樓上的大哥，近日氣候變遷，病情也因此加重；28日凌晨1時許，阿伯騎著單車獨自到三光國小圍牆外側花圃，突然拿出預藏的汽油引火，瞬間整個人成一團火球，路過的巡邏員警目擊，立即到旁邊店家拿滅火器滅火，無奈阿伯已成焦屍。

▼監視器拍下李姓阿伯最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重某國小校外花圃凌晨發生火警，火勢撲滅後赫然發現一具焦屍。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方鑑識人員在現場聞到濃濃汽油味，卻找不到容器及遺書，僅在單車車籃裡找到他的身分證、鑰匙及隨身物品，現場也沒有打鬥痕跡，隨即前往他住家並通知他的大哥；警方在住家找到一張購買汽油的發票，大哥表示，弟弟長期為氣喘病煩惱，懷疑久病厭世，檢察官將相驗釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼警方在案發現場圍起封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重某國小校外花圃凌晨發生火警，火勢撲滅後赫然發現一具焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
野生周子瑜現蹤林百貨買包「沒人發現」！媽曝暖心原因　店員眼眶
豪送300萬現金、休旅車！　「8大通路福袋」外送平台買得到
爽爆！「她只押150元」竟贏走5000萬　現場灑錢發鈔票
蛇蠍女「S姊」奪3命　收押49天變胖了
鄭州重大車禍！200輛車橋上撞一團　堆疊畫面曝
快訊／大陸來台入境須採檢　用唾液PCR監測變異株
快訊／疫情再飆升46.7%！今本土+27942　另增25死
快訊／撞死母子　司機下跪向家屬磕頭：不是故意的！
今年「車禍死亡增149人」　2族群都增加！交通部很失望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠繳毒駕罰鍰12萬轎車遭查封　新北男主動聯繫...只想要回證件

聖誕趴撿屍醉女卻不舉　警查訪...他拿女子內褲應門慘了

詐團奪3命被求處無期徒刑！蛇蠍女「S姊」收押49天變L號

三重阿伯疑久病想不開　半夜花圃引火成焦屍！家屬悲痛認屍

贊助社區修繕、500份砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

彰檢提「當選無效」之訴　4連霸柯振杯氣炸：司法迫害

公車斑馬線撞死母子　司機向死者父親下跪磕頭：不是故意的！

首次主持市政會議　張善政為團隊設下「沒有威權領導」等5目標

金門大貨車插銷未栓牢　散落高粱酒糟35㎡！清除花2小時

快訊／深夜斑馬線撞死母子！　豐原客運肇事司機10萬元交保

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

阿金聽到「蔡醫生」秒收笑瞪大眼 飼主笑說：牠的三個醫生都姓蔡

欠繳毒駕罰鍰12萬轎車遭查封　新北男主動聯繫...只想要回證件

聖誕趴撿屍醉女卻不舉　警查訪...他拿女子內褲應門慘了

詐團奪3命被求處無期徒刑！蛇蠍女「S姊」收押49天變L號

三重阿伯疑久病想不開　半夜花圃引火成焦屍！家屬悲痛認屍

贊助社區修繕、500份砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

彰檢提「當選無效」之訴　4連霸柯振杯氣炸：司法迫害

公車斑馬線撞死母子　司機向死者父親下跪磕頭：不是故意的！

首次主持市政會議　張善政為團隊設下「沒有威權領導」等5目標

金門大貨車插銷未栓牢　散落高粱酒糟35㎡！清除花2小時

快訊／深夜斑馬線撞死母子！　豐原客運肇事司機10萬元交保

雲林2023元旦升旗　邀請所有鄉親一同排列幸福「YUNLIN」

太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

基隆大武崙驚見「紅海」！民眾PO網引熱議　肇禍者出面了

入主綠島不是夢！花蓮分署法拍綠島4筆土地　第4拍超低價

已展10分店！再睡5分鐘「隔壁就是50嵐」超大膽　內行曝雷同點

陳文茜耶誕聚餐近照曝！網狠酸「胖這麼多」...她高EQ回應

野生周子瑜現蹤林百貨買包「沒人發現」！媽曝暖心原因　店員眼眶濕了

台東跨年3響砲！東漂慢漫遊懶人包　跨年迎新一次玩透透

北斗鎮長貪污停職...重選又上了　更一審判刑「若有罪定讞免停職」

怎麼進的？K湯往後一拋竟變3分打　柯瑞超震驚狂秀表情包

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

妻兒遭公車輾斃　夫控「司機速度真的超級快」

週刊爆她夜會保時捷男　雞排妹提告求償吞敗

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

瀕死開腦31天　受虐3歲童已「張開眼睛」

台中公車輾斃母子！盧秀燕探視...家屬痛哭

台中清水8車連環撞1死3傷

他花3萬買「愛滋證明」　獲免役下場慘

台中公車過彎撞斃母子！老父淚曝「最後對話」

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

即／台版柬埔寨施虐畫面曝　2男1女慘死

更多熱門

相關新聞

三重路邊突竄無名火　火勢熄滅「地上驚見男焦屍」

三重路邊突竄無名火　火勢熄滅「地上驚見男焦屍」

新北市三重區28日凌晨1時許，某間國小校外花圃發生火警，轄區警方巡邏發現，找來滅火器協助滅火並通報警消，火勢熄滅後，赫然發現一名男子遭火吞噬，已全身焦黑明顯死亡。警方立即封鎖現場，並進行採證，初步未發現遺書或藥物，確切案情有待後續調查釐清。

新北4年計活化逾4000格停車位

新北4年計活化逾4000格停車位

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

賴清德首場政見會選三重　侯友宜「很好啊」：可為地方多爭取經費

賴清德首場政見會選三重　侯友宜「很好啊」：可為地方多爭取經費

新北騎士撞左轉車　倒地休克

新北騎士撞左轉車　倒地休克

關鍵字：

三重慢性氣喘焦屍三光國小

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

公園直接「火車便當」她超配合！

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面