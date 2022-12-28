三重阿伯疑久病想不開　半夜花圃引火成焦屍！家屬悲痛認屍

▲李姓阿伯的單車遺留身分證、鑰匙及隨身物品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名阿伯疑長期慢性氣喘病纏身，凌晨騎單車到加油站買汽油返家，再騎到國小圍牆邊花圃引火，瞬間整個人成火球，路過巡邏警發現立即到旁邊店家拿滅火器滅火，但阿伯已成焦屍，他的哥哥表示，他雖然單身無業卻也沒有在外負債或染惡習，詳細原因待警方調查。

據警方調查，65歲李姓阿伯單身、無業，長期罹患慢性氣喘病，平時經濟倚靠住在樓上的大哥，近日氣候變遷，病情也因此加重；28日凌晨1時許，阿伯騎著單車獨自到三光國小圍牆外側花圃，突然拿出預藏的汽油引火，瞬間整個人成一團火球，路過的巡邏員警目擊，立即到旁邊店家拿滅火器滅火，無奈阿伯已成焦屍。

▼監視器拍下李姓阿伯最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方鑑識人員在現場聞到濃濃汽油味，卻找不到容器及遺書，僅在單車車籃裡找到他的身分證、鑰匙及隨身物品，現場也沒有打鬥痕跡，隨即前往他住家並通知他的大哥；警方在住家找到一張購買汽油的發票，大哥表示，弟弟長期為氣喘病煩惱，懷疑久病厭世，檢察官將相驗釐清死因。

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▼警方在案發現場圍起封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝）