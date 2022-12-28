蘇貞昌拍板大陸入境旅客採檢　薛瑞元：將用唾液PCR監測變異株

▲薛瑞元出席社區金點獎聯合表揚典禮（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸明年1/8邊境解封，行政院長蘇貞昌今（28）日拍板將對中國大陸入境旅客採檢。衛福部長薛瑞元下午接受媒體聯訪時表示，目前規劃針對大陸入境旅客實施唾液PCR，可針對陽性病患進行基因定序，監測是否有新興變異株，實際上路日期將由指揮中心宣布。

過去指揮中心檢疫政策除了入境篩檢外，另要求提供登機前2天PCR陰性證明。薛瑞元表示，針對中國大陸旅客入境檢疫機場PCR篩檢的原因，是因為「中國大陸PCR都買不到」，在大陸境內要做PCR有困難，而目前規劃在機場留下聯絡方式與唾液，並無進一步限制，等採檢結果出來後再通知，陽性即進行「5+N」隔離。

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不過，被問及為何昨天才公布維持現有邊境政策，時隔1天卻又大轉彎？薛瑞元回應，這是因為看到世界各地都對中國解封祭出應對措施，像是日本已經先祭出採檢令，美國、韓國也考慮公布相關方案。我國考慮中國快速解封，邊境又不管制，才會認為「做這件事是對的」，會採PCR篩檢，是因為可選擇性做基因定序，監測是否有新興變異株。

▲蘇貞昌今日主持臨時擴大防疫會報。（圖／行政院提供）

針對中國疫情發展以及秋冬疫情升溫，蘇貞昌上午臨時召開擴大防疫會議。指揮中心在會中表示，中國自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，考量兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，「仍建議於近日針對中國入境旅客進行採檢」，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

蘇貞昌表示，我國目前並無開放中國觀光客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國入境我國，盱衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護國人權益及維護國人健康，請王必勝指揮官審酌各國應對做法以及我國所採取的防疫措施，今日即協同相關部會盤點相關醫療量能以及至機場規劃硬體設備，包括明年1月7日將實施之「金馬地區民眾春節交通專案」的執行措施是否應做相應調整也應併為考量。相關措施也應在做好規劃後，一併對外說明實施時程，並做好相關導引與宣傳。

根據政院官員表示，對於指揮中心建議，蘇揆已拍板針對中國入境旅客篩檢。